Bloise conduce team Emma Rvera en continuación basket Superior con refuerzos femenino copa Seaboard

La refuerzo venezolana Nayelih Bloise encestó 12 puntos y capturó 8 rebotes guiando al team Emma Rivera a una apretada victoria 46-39 sobre el Marilyn Santos consiguiendo su primera victoria del séptimo torneo de baloncesto superior con refuerzos femenino dedicado a los profesores Danilo Monegro y al técnico Alejandro Bretón en opción a la gran copa Seaboard energía limpia.

Bloise estuvo certera en sus lances de corta y larga distancia que fueron determinantes en la importante victoria del exitoso evento deportivo.

Las orientadas por el técnico capitalino Domingo Arias lograron un gran repunte en el último tiempo realizando una rally de 8-0 en los minutos finales del apretado partido efectuado en el polideportivo Mario Ortega del complejo deportivo local.

La primera mitad fue dominada por el team Marilyn Santos con una labor en conjunto de Liliana Alcántara y Angela Asencio.

Además de Bloise las más destacadas por el team Emma Rivera fueron la monteplateña Vanessa Ozuna y Daniela Aybar con 10 puntos cada una y Luisiana Portalatín con 7.

Por las derrotadas las más sobresalientes fueron Angela Asencio con 12 puntos ,Elizabeth Alcantara encestó 8 puntos y 6 asistencias, y la puertoplateña Yuliet González anotó 5.

Con su triunfo el team, Emma Rivera colocó su récord en una victoria y un revés al igual que el quinteto Marilyn Santos que tiene 1-1.

La justa es coordinada técnicamente por el prestigioso técnico Alejandro Bretón y cuenta con el respaldo de San Rafael Cooperativa, Seabord energía Limpia, ferretería Hilario, el diputado José Luis Rodríguez, Olmedo Caba Romano, INEFI, Ruamar SRL, Agua María, entre otros.