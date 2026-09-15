Tuto Tavárez

Cuando escaseaban los fotógrafos en eventos deportivos, el flash de la cámara de Max Medina capturaba hechos históricos de los deportes.

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Eso permitió que Medina pudiera tener un gran archivo, especialmente de actividades del baloncesto barrial.

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Eran los tiempos en que no existían los techados, ni el Palacio de los Deportes, posteriormente Arena doctor Oscar Gobaira.

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Medina se desplazaba a cielo abierto, por las canchas de asfalto y cemento, que despedazaban los tenis de los atletas, que mucho trabajo daba comprarlos.

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Max Medina es un gran aficionado a coleccionar tarjetas de atletas, la cuales los aficionados llevan a los estadios buscando firmarlas y aumentar su valor.

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En sus conversaciones, siempre está presente el tema de su afición y puede dar charla sobre las cosas que hacen valiosa un postalita.

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En calidad de coleccionista, ha podido conservar muchos de los momentos que su lente atrapó como, emulando Antonio Martínez, Fausto Torres, Lalán, Paquete Fernández, Freddy Caputo y muchos más, que trabajaban mayormente para los periódicos.

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Luego vino la actual época de los celulares, donde las personas no solamente andan con un teléfono, sino con una cámara para hacer fotos y videos.

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Tiene en imágenes, parte de la memoria histórica de su club original, con los fundadores del mismo en diversas actividades.

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Pero, en esta entrega no queremos quedarnos solamente en las hazañas de Max Medina con su cámara, sino hablar de una de sus mayores conquistas.

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Tiene muchos años viviendo en la ciudad de Nueva York, donde ha recibido uno de sus regalos más preciado, el nacimiento de su primer nieto.

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Max está como “gallinita en zinc caliente” con la llegada de Xander Máximo Germán Medina.

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Impuesto a tirar fotos a padres y recién nacidos, tuvo que buscar otro para que le tomara la foto con su primer nieto Xander Máximo y está aprendiendo de nuevo, cómo cargar y cambiar pañales.

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Felicitamos a Max Medina por la llegada de Xander Máximo y que cuando esté más grandecito, lo saque a pasear en Nueva York, para que se coma la Gran Manzana.

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SQUEEZE PLAY: Norchad Omier pasará a la historia como el primer baloncestista nicaragüense en jugar en la NBA, ya que el centro de 6’7”en la G League promedió 19.3 puntos y 12.3 rebotes por juego, con los Ángeles Clippers…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…¿Se interesarán los Leones del Escogido por Otto López…Otto, quien ha estado peleando el liderato de bateo en Grandes Ligas y tiene 177 hits este año, no juega en Lidom desde 2013-2014…Incluso, estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol con Canadá…En Lidom tiene 94 juegos, 335 turnos, 94 hits para promedio de 281, 3 jonrones, 2 triples, 18 dobles, 28 impulsadas, 49 anotadas, 10 robos en 15 intentos, 26 bases por bolas y 53 ponches recibidos…Tomateros se quedaron con Robinson Canó y las Estrella con Trevor Bauer…¿Quién ganó?…El viernes arranca el torneo de softbol de Amaprosan…Será dedicado a Rafael Inoa, quien jugó Grandes Ligas con los Rockies de Colorado…En el país jugó para las Águilas Cibaeñas…Inoa es conocido en la familia por su primer nombre, Argelis…Decisivos serán los partidos del jueves de la Copa de clubes Concacaf…Dependiendo de los resultados serán las clasificaciones…Cibao FC contra Portmore United de Jamaica y los jamaiquinos Mount Pleasant y Cavalier…Pero, hay que ir al estadio del Cibao FC para asegurar su participación en la semifinal…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, una luca en Argentina son 1000 pesos…Por hoy, out 27.