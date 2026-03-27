Talento joven del Caribe deslumbra en final de prestigioso certamen musical en Santo Domingo

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La nueva generación de músicos clásicos del Caribe brilló en la Gran Final 2026 del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA), celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En esta cuarta edición del certamen, nueve jóvenes instrumentistas de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana fueron seleccionados tras un riguroso proceso internacional, destacándose por su talento y formación artística.

Finalistas del BritchamDR YMoCA 2026.

Durante la gala, los participantes interpretaron piezas de alto nivel técnico ante un jurado británico integrado por reconocidos profesionales de la música académica.

El momento más esperado llegó con el anuncio de los ganadores, donde el dominicano Filippo Ciuccarelli Oliva obtuvo el primer lugar en la categoría Junior, el cubano Darío Cuba Hernández fue premiado en la categoría Senior y el puertorriqueño Javier Torres Delgado ganó en Young Professional.

Miembros del Comité de la BritchamDR junto la embajadora británica en RD, Dra. Carol van der Walt

Los jóvenes recibieron trofeos, certificados y becas para participar en programas de formación musical en el Reino Unido, fortaleciendo así su proyección internacional.

El evento fue organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritchamDR), en alianza con instituciones académicas y musicales, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del talento en la región.

Claire Wickes, Simon Lepper y Andrea Gajic, jurado británico de premiación_

El presidente de BritchamDR, Amauris Vásquez, destacó que el concurso no solo reconoce la excelencia artística, sino que también impulsa carreras musicales y promueve el intercambio cultural entre el Caribe y el Reino Unido.

Además de la competencia, el programa incluyó clases magistrales impartidas por el jurado, ampliando el impacto formativo de esta iniciativa que, desde su creación, ha beneficiado a cientos de jóvenes músicos caribeños.