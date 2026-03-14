Talento dominicano se proyecta en pasarelas internacionales con A La Carta Fashion Show 2026

Bartolo García

La moda dominicana continuará proyectándose en escenarios internacionales con la celebración del A La Carta Fashion Show 2026, una plataforma creada por la empresaria dominicana Penélope Ventura que promueve el talento latino y especialmente el diseño dominicano en Estados Unidos.

El evento celebrará su sexta edición el próximo 29 de marzo en Orlando, Florida, consolidándose como una vitrina para diseñadores emergentes y consolidados del Caribe y Latinoamérica. Cada año la pasarela reúne a empresarios, medios, influencers y figuras de la industria de la moda.

En esta edición, la plataforma contará con la participación de la diseñadora dominicana Melkis Díaz, quien presentará una colección que busca destacar la creatividad y la identidad del diseño dominicano en el escenario internacional.

El desfile se realizará en el elegante Luxmore Grande Estate, una majestuosa propiedad ubicada en el centro de Florida donde se darán cita representantes de la industria de la moda, empresarios, invitados especiales y medios de comunicación.

Penélope Ventura reunirá diseñadores internacionales en Orlando y anuncia expansión hacia Punta Cana

La conducción del evento estará a cargo de la reconocida comunicadora dominicana Luz García, considerada una de las figuras más influyentes de la televisión y del mundo de la moda en la República Dominicana.

Desde su creación, A La Carta Fashion Show ha servido como una importante plataforma para impulsar el talento dominicano en Estados Unidos. Diseñadores como Giannina Azar han presentado sus colecciones en varias ocasiones dentro del evento.

Asimismo, la pasarela ha contado con la participación de reconocidos diseñadores dominicanos como Leonel Lirio, Vladimir Jiménez, Eddy Rambaldy y Benito Antonio, quienes han llevado la creatividad dominicana a escenarios internacionales.

La cobertura mediática del evento contará con la participación de la plataforma internacional Fashion Freak, encargada de documentar y difundir el desfile junto a medios nacionales e internacionales.

La estrategia de comunicación y relaciones públicas estará a cargo de PG Media Publishing, liderada por la periodista dominicana Gheidy de la Cruz, lo que fortalecerá la presencia dominicana en la proyección mediática del evento.

Como parte del crecimiento de la plataforma, Penélope Ventura anunció que A La Carta Fashion Show también llegará a la República Dominicana, con la realización de una pasarela en Punta Cana el próximo mes de junio, iniciativa que busca conectar la moda del Caribe con el mercado internacional y posicionar al país como destino para eventos de moda de alto nivel.

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