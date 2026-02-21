Sydney Sweeney desata suspiros y fuego en redes con su explosiva campaña de lencería Syrn

La reconocida actriz Sydney Sweeney volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras lanzar un llamativo video promocional de su nueva marca de ropa interior, Syrn, una propuesta que mezcla sensualidad, humor y una estética juvenil.

La campaña, grabada dentro de una tienda, muestra a Sweeney acompañada de dos amigas mientras recorren los pasillos modelando diferentes piezas de la colección Playful, disponible desde este martes 17 de febrero.

Desde los primeros segundos del clip, la actriz aparece entrando al local con actitud desenfadada, sacando la lengua a la cámara y marcando el tono irreverente de la producción publicitaria.

A lo largo del recorrido, las jóvenes exhiben diversos diseños de la marca, incluyendo tops cortos, bralettes, bóxers y conjuntos de encaje pensados tanto para el uso cotidiano como para ocasiones más atrevidas.

En una de las escenas más comentadas, una de las amigas tira de su ropa interior mientras Sweeney luce un diminuto top que deja al descubierto su sostén, resaltando la estética provocadora de la campaña.

El video continúa con un momento humorístico frente a una pared repleta de tangas, donde las protagonistas se colocan las prendas en la cabeza mientras mastican chicle y soplan burbujas a través de los espacios de las piernas.

La situación escala luego a una improvisada guerra de comida, con papas fritas y bocadillos volando por toda la tienda, mientras un empleado observa sorprendido la escena.

Posteriormente, una toma más cinematográfica muestra a las jóvenes caminando hacia la cámara luciendo distintos conjuntos de Syrn, reforzando la diversidad de estilos de la colección.

En otra secuencia que rápidamente se volvió viral, Sweeney se agarra el pecho y lo mueve en tono juguetón frente a la cámara, consolidando el carácter atrevido de la propuesta visual.

La actriz también aparece quitándose la camiseta y girándola sobre su cabeza con una sonrisa cómplice, destacando su figura mientras avanza por uno de los pasillos del establecimiento.

Para cerrar el video, Sweeney toma un granizado rojo de una máquina, lanza una mirada seductora al empleado del mostrador y se inclina para darle un beso en la mejilla.

Junto a la publicación, la actriz escribió: “Nos vemos en la tienda de la esquina para un refrigerio de medianoche. La primera colección @syrn Playful se lanza el martes 17 de febrero”, invitando a sus seguidores a conocer la línea.

Horas más tarde, compartió nuevas imágenes del rodaje, mostrando más looks y momentos detrás de cámara que ampliaron el impacto de la campaña.

La marca Syrn incluye una amplia variedad de tallas y estilos, apostando por una moda íntima inclusiva y moderna.

Con este lanzamiento, Sydney Sweeney da un paso firme en el mundo empresarial, consolidando su incursión en la industria de la moda con una propuesta que ya está dando de qué hablar a nivel internacional.

Con información de minutouno.com