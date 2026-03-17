Surge ADITOP para impulsar el desarrollo inmobiliario y turístico en La Otra Banda Punta Cana

Bartolo García

Punta Cana, República Dominicana.– Fue anunciada la creación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Turísticos de La Otra Banda Punta Cana (ADITOP), una entidad que nace con el objetivo de promover un desarrollo planificado, estratégico y sostenible en esta zona de alto potencial en la región Este del país.

La organización estará presidida por el empresario Ismael Rubio Marcovich, quien destacó que La Otra Banda Punta Cana representa una oportunidad clave para impulsar proyectos inmobiliarios y turísticos de alto nivel, bajo estándares de calidad, innovación y respeto al entorno natural.

ADITOP está conformada por destacados representantes del sector, incluyendo a Hernando Gómez como vicepresidente, Joan Gonzales como secretario general, Pedro Romero como tesorero, Rubén Castillo como director de relaciones públicas y Juan Romero como asesor inmobiliario.

Durante el acto de lanzamiento, el alcalde del Distrito Municipal de La Otra Banda, Alexander “El Hijo del Pueblo”, expresó su respaldo a la iniciativa, resaltando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

Entre los principales objetivos de la asociación se encuentran fomentar la colaboración entre desarrolladores, atraer inversión nacional e internacional, establecer estándares de calidad y sostenibilidad, y promover el desarrollo de infraestructura clave en la zona.

Asimismo, ADITOP busca servir como enlace entre el sector privado y las autoridades, fortaleciendo la seguridad jurídica y facilitando la ejecución de proyectos que aporten valor al desarrollo económico y social de la región.

La Otra Banda Punta Cana se proyecta como una nueva frontera de expansión en el país, con oportunidades para la innovación urbanística y el crecimiento turístico, lo que convierte a esta iniciativa en un paso importante para su consolidación.

Con la creación de ADITOP, se espera que el desarrollo de la zona se realice de manera organizada y sostenible, posicionándola como un destino atractivo para vivir, invertir y vacacionar en la República Dominicana.

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