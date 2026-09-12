Super TV 55 lleva su programación a la calle Del Sol y apuesta por la revitalización del centro histórico

La plataforma realizó una transmisión especial de Café de Diario 55 con el alcalde Ulises Rodríguez, desde una de las áreas recientemente recuperadas de la emblemática vía comercial

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – Super TV 55 trasladó parte de su programación a la renovada calle Del Sol, donde realizó una transmisión especial de su espacio Café de Diario 55, con la participación del alcalde Ulises Rodríguez. La iniciativa buscó promover la recuperación de una de las principales vías comerciales y culturales de la ciudad, así como incentivar el uso de los espacios públicos del centro histórico.

Durante la transmisión, Rodríguez abordó proyectos municipales, iniciativas de desarrollo y otros temas relacionados con la actualidad de la ciudad. El programa fue conducido por Frank Rodríguez y Lennys Tejada, quienes conversaron con el ejecutivo municipal desde el entorno intervenido, acercando la programación del canal a comerciantes, residentes y visitantes de la zona.

Adalberto De León, CEO de Super TV 55, destacó el valor de recuperar la actividad alrededor de la calle Del Sol y el parque Colón, espacios tradicionalmente vinculados al comercio y la vida urbana. “Esta es la primera de muchas transmisiones que realizaremos en esta nueva etapa de la calle Del Sol, promoviendo de manera integral el comercio, lo mejor de nuestra gente y de nuestra cultura”, expresó.

La actividad coincide con un proceso más amplio de transformación del centro histórico. En junio de 2026 fue abierto el primer tramo restaurado de la calle Del Sol, mientras los trabajos ejecutados por la Dirección de Desarrollo Provincial han incluido adoquinado, embellecimiento y adecuación de tuberías de aguas residuales y agua potable, además de infraestructura subterránea para distintos servicios.

La recuperación de la vía forma parte de un proyecto gubernamental de mayor alcance iniciado para revalorizar el patrimonio urbano y cultural. En 2023 se anunció una inversión de RD$1,200 millones para la reconstrucción del Centro Histórico y Cultural, que contempló intervenciones en la calle Del Sol, Benito Monción, espacios culturales y otras áreas. Posteriormente fueron renovados el parque Duarte, el Centro de la Cultura Ercilia Pepín, la Oficina de Patrimonio Cultural y la Plazoleta Carnavalesca.

La intervención de la calle Del Sol ha requerido trabajos de mayor complejidad que un simple cambio de imagen. Las autoridades han explicado que el proyecto comprende soterrado y reorganización de servicios sanitarios, eléctricos y de agua potable, además de mejoras en los materiales utilizados en la vía. Los primeros tramos intervenidos abarcan desde Sabana Larga hasta Gregorio Luperón y desde esta última hasta la calle Cuba.

Con su cobertura especial, Super TV 55 busca sumarse a la reactivación comercial, cultural y social del centro histórico, utilizando su programación como plataforma para mostrar los cambios y promover las actividades que se desarrollen en el área. De León adelantó que la televisora continuará realizando transmisiones desde la zona, en momentos en que la recuperación de la calle Del Sol avanza como parte de una estrategia orientada a fortalecer el comercio, el patrimonio y el turismo urbano.