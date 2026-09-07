Suben casos COVID-19 en EE. UU.; autoridades de NY piden mantener medidas de prevención

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que la actividad del COVID-19 muestra un repunte en gran parte del país.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tendencia al alza se registra en 47 estados, mientras que sólo tres se mantienen estables.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) actualizó recientemente las vacunas contra el COVID-19 para la temporada 2026-27 con el fin de atacar específicamente la variante XFG, en lugar de combinar la protección contra múltiples versiones del virus.

Los niveles más altos de actividad viral se reportan en Alaska, Hawái, Nevada, Texas y Utah. En NY, el Departamento de Salud mantiene un monitoreo constante a través de pruebas de laboratorio, visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y vigilancia de aguas residuales.

Aunque la actividad respiratoria general sigue siendo baja, los indicadores muestran un aumento, algo que los especialistas consideran previsible al final del verano y con el inicio del ciclo escolar.

Las autoridades exhortaron a la población, en especial a los adultos mayores, personas embarazadas o con condiciones crónicas, a mantenerse al día con las vacunas, realizarse pruebas si presentan síntomas y quedarse en casa cuando estén enfermas.

También se sugiere reforzar el lavado de manos y mejorar la ventilación en espacios cerrados.

Las autoridades de salud enfatizan que, aunque el panorama actual es más favorable que en años anteriores, el virus continúa circulando y la prevención sigue siendo clave para proteger a los grupos más vulnerables.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó las vacunas para todas las personas de 65 años o más y para aquellas más jóvenes que padezcan al menos una afección que aumente su riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19. Entre estas afecciones se incluyen el asma, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas o pulmonares y el embarazo.

Las instituciones continuarán evaluando la situación y emitirán nuevas recomendaciones de ser necesario, infortman las autoridades.