Agrede a mujer de 90 años en Brooklyn sin motivo; NYPD advierte aumento agresiones contra envejecientes

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Un desaprensivo desconocido agredió brutalmente, sin aparente motivo, a una mujer de 90 años que caminaba tranquilamente la mañana de este fin de semana en la intersección de la avenida Brighton Beach y la calle 5, en el sector de Brighton Beach, Brooklyn.

Según informó NYPD, el agresor sorprendió a la víctima y la golpeó con un contenedor lleno de objetos, provocando que cayera violentamente al pavimento. La envejeciente permaneció en el suelo hasta que dos personas acudieron en su auxilio e intentaron ayudarla a ponerse de pie, mientras el atacante huía del lugar.

La víctima, residente del vecindario, fue trasladada al hospital NYC Health + Hospitals/South Brooklyn, donde recibió atención médica. Los médicos le diagnosticaron una fractura de cadera.

El sospechoso fue visto por última vez vistiendo una sudadera azul con un diseño amarillo en la parte frontal, pantalones negros y zapatillas blancas. Hasta el momento, no ha sido identificado.

El violento ataque ha generado preocupación entre los residentes de Brighton Beach, una comunidad con una alta población de adultos mayores, quienes expresan sentirse cada vez más vulnerables ante este tipo de hechos.

El NYPD solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso comunicarse con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS, 8477, y en español al 888-57-PISTA,4782. Toda información será estrictamente confidencial.

Las agresiones físicas graves contra adultos mayores en NYC han aumentado significativamente desde 2018, de acuerdo con estadísticas policiales. Se considera adulto mayor a toda persona de 65 años o más.

Según las estimaciones más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, NYC alberga alrededor de 1.43 millones, entre ellos decenas de miles de origen dominicano.

De ese total, aproximadamente 421 mil residen en Queens; 418 mil, en Brooklyn; 306 mil, en Manhattan; 207 mil, en El Bronx; y 87 mil, en Staten Island.

En lo que va de 2026, el NYPD ha registrado 2,112 agresiones graves contra adultos mayores, frente a 1,853 durante el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 14%.