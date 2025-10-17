Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama con mensaje de empatía y esperanza

Bartolo García

Santo Domingo.– La Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico (DOMICUIDA) se unió este 17 de octubre a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, con un mensaje de empatía, esperanza y compromiso con la atención integral de las personas que enfrentan esta enfermedad.

La institución realizó un webinar educativo, centrado en la importancia de los cuidados paliativos como herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes, resaltando el rol del trabajo interdisciplinario en el acompañamiento físico, emocional y espiritual durante todo el proceso oncológico.

Durante el encuentro virtual, médicos, enfermeras, psicólogos y voluntarios compartieron reflexiones sobre cómo el voluntariado compasivo y la atención humanizada pueden transformar el impacto del diagnóstico, ayudando a las pacientes y sus familias a enfrentar el cáncer con serenidad y dignidad.

La presidenta de DOMICUIDA, Dra. Doris Sánchez, destacó que el Día Mundial del Cáncer de Mama es una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la detección temprana y, al mismo tiempo, recordar el valor de acompañar con humanidad y esperanza a quienes viven con esta condición.

“Los cuidados paliativos no se enfocan en la curación, sino en aliviar el dolor y el sufrimiento, fortaleciendo la calidad de vida. Cada paciente con cáncer de mama merece atención integral: física, emocional, social y espiritual, así como apoyo constante para ella y su familia”, afirmó la doctora Sánchez.

La especialista subrayó que uno de los mayores retos del sistema de salud es reconocer el poder sanador del acompañamiento humano, ya que el tratamiento médico debe complementarse con una atención empática, respetuosa y centrada en la persona.

Durante la jornada, DOMICUIDA también hizo un llamado a fortalecer la educación continua en los profesionales de la salud, para mejorar las estrategias de manejo del dolor y del sufrimiento emocional, pilares fundamentales en la atención paliativa moderna.

El evento, que reunió a especialistas nacionales e internacionales, se desarrolló bajo el lema “Sensibilizar, acompañar y cuidar con amor es también una forma de sanar”, y destacó el papel del voluntariado como fuerza transformadora para acompañar con respeto y compasión a los pacientes oncológicos.

DOMICUIDA reafirmó su compromiso con la humanización del cuidado y la promoción de políticas públicas que integren los cuidados paliativos desde el diagnóstico, garantizando así un acceso más equitativo y digno a la atención sanitaria.

La Dra. Sánchez enfatizó que cada año, el Día Mundial del Cáncer de Mama debe servir no solo para promover el autoexamen y la prevención, sino también para reflexionar sobre la importancia de cuidar con empatía a quienes ya enfrentan la enfermedad.

“El amor y la compasión también son formas de sanar. La medicina no solo está en los tratamientos, sino en la presencia humana que alivia el alma”, expresó la presidenta de DOMICUIDA.

Con esta iniciativa, la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico reitera su vocación de servicio y su compromiso de acompañar con amor, educar con propósito y cuidar con empatía, promoviendo una sociedad más consciente, solidaria y libre de indiferencia.

