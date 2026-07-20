SNS registra récord histórico de más de 25.3 millones de servicios en primer semestre de 2026

Santo Domingo. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) registró un récord histórico de 25,395,290 servicios especializados ofrecidos entre enero y junio de 2026, la mayor producción alcanzada por la Red Pública de Salud en un primer semestre, resultado que evidencia el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los hospitales y la creciente confianza de la población en los servicios públicos de salud.

Este desempeño corresponde a los primeros seis meses de gestión del director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, período en el que se ha impulsado una estrategia orientada a consolidar la Red Pública mediante el fortalecimiento del seguimiento a los centros de salud, el trabajo coordinado con los equipos asistenciales y administrativos, la optimización de los servicios y el equipamiento de hospitales y Centros Clínicos y Diagnósticos de Atención Primaria, con el respaldo del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

Como parte de esta gestión, el SNS ha reforzado la frecuencia y permanencia de las reuniones de seguimiento con los equipos técnicos de la sede central, los directores regionales y los directores de hospitales; ha realizado visitas de supervisión y evaluación a los establecimientos de salud para verificar la calidad de los servicios, identificar oportunidades de mejora y acelerar la respuesta a las necesidades de cada centro.

Asimismo, con el apoyo de la vicepresidenta Raquel Peña, se ha continuado fortaleciendo la red hospitalaria con la entrega de equipos médicos, la optimización de los procesos asistenciales, el seguimiento permanente a los indicadores de desempeño, el impulso a la atención humanizada y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los hospitales, con el propósito de que cada vez más pacientes reciban atención oportuna sin necesidad de ser referidos a otros centros.

Como resultado de estas acciones, entre enero y el 22 de junio de 2026 el SNS invirtió RD$397,044,550.72 en el equipamiento de hospitales y Centros Clínicos y Diagnósticos de Atención Primaria, fortaleciendo áreas críticas y ampliando la capacidad diagnóstica, quirúrgica y de atención especializada de la Red Pública.

Durante este período el gobierno del presidente Luis Abinader, también se consolidó el fortalecimiento de la Red Nacional de Salud Mental, que actualmente cuenta con 47 Unidades de Intervención en Crisis, 25 de ellas habilitadas durante los primeros seis meses de la gestión del doctor Julio Landrón, permitiendo alcanzar 300 camas para la atención de pacientes en crisis de salud mental en la Red Pública. Este avance forma parte de la meta institucional de alcanzar 500 camas antes de finalizar el año, para ampliar el acceso oportuno a estos servicios especializados en todo el país.

Los resultados de este esfuerzo se reflejan en el incremento de los principales indicadores de producción de servicios. Durante el primer semestre del año se ofrecieron 4,190,871 consultas, 224,814 hospitalizaciones, 347,416 cirugías, 15,702,742 pruebas de laboratorio, 2,408,155 estudios de imágenes y 2,521,292 atenciones de emergencias, para un total de 25,395,290 servicios especializados.

Al comparar estos resultados con el mismo período de 2019, previo al proceso de transformación de la Red Pública de Salud, se evidencia el impacto de las inversiones realizadas en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de los servicios.

En ese sentido, las consultas aumentaron en 614,683, las cirugías en 172,715, las pruebas de laboratorio en 7,120,547, los estudios de imágenes en 1,196,394, las atenciones de emergencias en 172,981 y las hospitalizaciones en 1,900, cifras que reflejan una mayor capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y una mayor confianza de la población en la Red Pública.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que estos resultados son fruto del compromiso del personal de salud y del proceso continuo de fortalecimiento de la Red Pública, tal como ha instruido el Jefe de Estado.

“Este récord de producción no representa únicamente un aumento en las cifras; significa que millones de dominicanos recibieron atención oportuna y de calidad en nuestros hospitales y centros de salud. Estos resultados también reflejan las inversiones realizadas para fortalecer el equipamiento de nuestros establecimientos, la expansión de la Red Nacional de Salud Mental y el compromiso de miles de colaboradores que trabajan cada día para ofrecer servicios más oportunos, humanos y resolutivos. Seguiremos consolidando una red pública cada vez más eficiente y cercana a la población”, expresó.

Primer Nivel también fortalece su capacidad de respuesta

El fortalecimiento del sistema sanitario también se refleja en el Primer Nivel de Atención, que durante enero-junio de 2026 ofreció 5,443,181 servicios, consolidando su papel como puerta de entrada al sistema de salud.

Dentro de esa producción se registraron 2,796,578 consultas, 365,127 visitas domiciliarias, 348,900 procedimientos odontológicos y 1,684,662 servicios diagnósticos, integrados por laboratorios, imágenes y pruebas de Papanicolaou.

El Servicio Nacional de Salud reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la Red Pública mediante la mejora continua de la infraestructura hospitalaria, el equipamiento de los establecimientos de salud, el seguimiento permanente a la gestión, la optimización de los procesos asistenciales y el desarrollo de estrategias que permitan ofrecer servicios cada vez más oportunos, seguros, humanizados y de mayor calidad para toda la población