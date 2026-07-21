Edenorte moderniza la subestación de Cotuí con inversión de RD$94 millones

Bartolo García

Cotuí, Sánchez Ramírez.– Edenorte Dominicana concluyó los trabajos de repotenciación de la subestación de Cotuí, una obra que implicó una inversión de RD$94 millones y que permitirá fortalecer el servicio eléctrico para 36,133 clientes, como parte de su plan de modernización de la infraestructura energética en la región Norte.

La intervención incluyó la sustitución de un transformador de potencia de 37 MVA por uno de 50 MVA, aumentando significativamente la capacidad operativa de la subestación y mejorando la confiabilidad, estabilidad y calidad del suministro eléctrico en esta demarcación.

La empresa informó que el proyecto forma parte de su programa de inversiones para responder al crecimiento de la demanda energética y garantizar un servicio más eficiente y continuo en las comunidades ubicadas dentro de su área de concesión.

Durante la ejecución de la obra se realizaron el desmontaje del transformador existente, la instalación del nuevo equipo de potencia, adecuaciones electromecánicas, conexiones de media y alta tensión, pruebas técnicas y la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.

La subestación de Cotuí, que opera con 69 kV en alta tensión y 12.5 kV en media tensión, constituye un punto estratégico para la distribución de energía en la provincia Sánchez Ramírez, permitiendo una mayor capacidad de respuesta ante el incremento de la demanda.

Con esta repotenciación, Edenorte mejorará la continuidad del servicio en comunidades como Cotuí, Angelina, Cevicos y La Mata, además de otros sectores cercanos, fortaleciendo el abastecimiento eléctrico para hogares, comercios e industrias de la zona.

La distribuidora reafirmó que estas inversiones responden a su compromiso con la modernización de la red eléctrica, el fortalecimiento de la infraestructura y la prestación de un servicio más robusto, confiable y eficiente, contribuyendo al desarrollo económico y social de las provincias de la región Norte.