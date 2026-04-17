SNS ofrece más de 12 millones de servicios en primer trimestre de 2026

Santo Domingo. – En el primer trimestre de 2026, el Servicio Nacional de Salud (SNS) ofreció más de 12 millones de servicios de salud a la población, para un total de 12,199,327 atenciones, lo que representa un incremento de 7.97 % en la producción, con 900,082 servicios adicionales en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 11,299,245, así lo dio a conocer su director ejecutivo, doctor Julio Landrón.

Las consultas médicas aumentaron de 1,909,384 a 1,968,680. Asimismo, las cirugías evidenciaron un crecimiento significativo, al elevarse de 141,216 a 160,966, mientras que las hospitalizaciones pasaron de 106,440 a 110,694. De igual forma, se registró un aumento en las pruebas de laboratorio, que ascendieron de 6,848,358 a 7,547,496, así como en los estudios de imágenes, que pasaron de 1,011,469 a 1,160,586, reflejando un mayor uso y demanda de los servicios de salud en la red pública.

De igual forma, durante este período las atenciones de emergencias fueron de 1,250,905.

“Este aumento en las atenciones de salud, es especialmente significativo con relación al 2019, y representa un incremento en la confianza de la población, traducida en mayores servicios de salud ofrecidos”, indicó Landrón.

Aseguró además que su responsabilidad como servidor público es reforzar la confianza del pueblo dominicano en la atención que reciben los usuarios en los centros de salud que conforman la red pública.

“Agradezco a todos los colaboradores del sector salud por su dedicación, empeño y entrega. Seguiremos al mismo ritmo del primer día”, puntualizó.

Supervisión continua, nuevas unidades, inversión en infraestructura y equipamiento, impulsan resultados

Desde que asumió como director del SNS, Landrón puso en marcha una agenda de trabajo orientada a fortalecer la atención humanizada, mejorar la infraestructura hospitalaria, optimizar la dotación de equipos y continuar la capacitación del personal, con el objetivo de garantizar servicios de salud y calidad en los centros que conforman la Red Pública.

Al cierre del primer trimestre de su gestión, el doctor Landrón ha realizado cerca de 90 visitas de supervisión a hospitales y centros de Atención Primaria en todo el territorio nacional.

Unidades puestas en funcionamiento

En paralelo, el titular del SNS ha puesto en funcionamiento más de 10 nuevas unidades, entre las que destacan la unidad de pie diabético del Hospital Nuestra Señora de Regla y la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Dr. Salvador B. Gautier. Asimismo, se han habilitado unidades de intervención en crisis de salud mental en los hospitales Provincial Dr. Antonio Yapor Heded, Luis Morillo King, en La vega, Regional Ing. Luis L. Bogaert, Provincial Padre Fantino, General de Verón y General Santiago Rodríguez.

Asimismo, en el Hospital Taiwán de Azua y una unidad de psico trauma en el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

De igual forma, se incorporaron nuevas unidades de servicios odontológicos en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora, en el Hospital General Santiago Rodríguez y en el Hospital Mario Tolentino Dipp, así como unidades de tomografía en el Hospital Provincial Ricardo Limardo y el Hospital Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez, fortaleciendo de manera significativa la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Equipamientos

Desde su juramentación el pasado 9 de enero hasta la fecha, el director del SNS ha destinado una inversión de RD$127,398,923.81 a la adquisición de tecnología de última generación, con el objetivo de que los hospitales públicos operen bajo estándares comparables a los de centros de nivel internacional. En el marco de este esfuerzo, han sido dotados con nuevos equipos el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert, el Hospital Provincial Inmaculada Concepción y el Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud Dr. Nelson Astacio (CEASNA).

Fortalecimiento de Recursos Humanos

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del recurso humano, Landrón también ha encabezado la juramentación de nuevos directores hospitalarios, apostando a una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

Remozamiento y adecuación de centros de salud

En los primeros tres meses del año, el Servicio Nacional de Salud ha entregado hospitales, áreas de emergencia y centros de primer nivel de atención completamente remozados, entre ellos el Hospital Dr. Félix María Goico, el Hospital Provincial Matías Ramón Mella, el Hospital Nuestra Señora de Regla, así como los centros de primer nivel Estancia Nueva, Sábana Cruz, El Higüerito, Hoya del Caimito, Bonagua, El Limonal, Najayo Arriba y El Caobal.

De igual manera, se dio inicio a los trabajos de intervención del Hospital Provincial Pascasio Toribio Piantini, el Hospital Municipal de Pantoja, el Hospital Municipal de Bánica, Hospital Arístides Fiallo y Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia los cuales serán remozados y puestos en funcionamiento próximamente, contribuyendo así al fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud.

Acuerdos interinstitucionales

El doctor Landrón ha sostenido encuentros con destacadas personalidades e instituciones, con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la calidad y oportunidad de la atención hospitalaria, garantizando a la población servicios de salud eficientes en todo momento y en cualquier punto del territorio nacional.

En este marco, se han materializado importantes acuerdos interinstitucionales. Entre ellos se destaca el suscrito con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), mediante el cual se reafirma el compromiso de la red hospitalaria pública de robustecer la atención médica integral, continua y oportuna dirigida a las personas privadas de libertad.

Asimismo, junto al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), se firmó un acuerdo de colaboración orientado a garantizar que las infraestructuras hospitalarias intervenidas cumplan con los protocolos y estándares de seguridad y calidad establecidos tanto en las normas nacionales como internacionales.

Prioridades de la gestión

Landrón ha enfatizado que su gestión, tal y como ha instruido el Presidente Luis Abinader, se sustenta en prioridades estratégicas como son la humanización de los servicios de salud, la reducción de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, el fortalecimiento de la Atención Primaria como puerta de entrada efectiva al sistema, la ampliación de la Red de Trauma y el abordaje integral de la salud mental.

Otra de las prioridades de la gestión del doctor Landrón es la disminución de la mortalidad materno infantil. En los primeros tres meses del año se registraron 17 muertes maternas, 311 infantiles y 279 neonatales, cifras inferiores a las reportadas en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 40 muertes maternas, 394 infantiles y 347 neonatales.