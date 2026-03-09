SNS impulsa nuevas obras de salud en Santiago, La Vega y Pantoja con inversión superior a RD$348 millones

Santo Domingo Oeste, RD.– Como parte del proceso de fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud, el Servicio Nacional de Salud (SNS) continúa ampliando y modernizando la infraestructura sanitaria en distintas provincias del país, con la entrega de centros de atención primaria y el inicio de nuevas obras hospitalarias.

Durante una jornada encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, fueron entregados dos Centros de Primer Nivel remozados en Santiago y La Vega, además de dar el primer palazo para el inicio de los trabajos del edificio que albergará el nuevo Hospital Municipal de Pantoja, en Santo Domingo Oeste.

El director del SNS destacó que estas intervenciones forman parte del programa de inversión que desarrolla el Presidente Luis Abinader en todo el país, para fortalecer la atención primaria y ampliar la cobertura de servicios en comunidades con alta densidad poblacional.

“El fortalecimiento de la atención primaria es clave para garantizar servicios preventivos y oportunos, acercando la salud a las comunidades y descongestionando los hospitales”, expresó Landrón.

Asimismo, la vicepresidenta, Raquel Peña resaltó que estas obras responden a la política de salud que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader, orientada a mejorar la infraestructura hospitalaria y la calidad de la atención en todo el territorio nacional.

La vicemandataria recordó que, desde el inicio de la actual gestión, se han entregado más de 90 hospitales en todo el país mediante nuevas construcciones, ampliaciones de emergencias, readecuaciones de áreas y habilitación de unidades especializadas.

Hospital Municipal de Pantoja

Como parte de las iniciativas impulsadas por el SNS, se dio el primer palazo para la construcción del Hospital Municipal de Pantoja, ubicado en el distrito municipal del mismo nombre, en el municipio Los Alcarrizos.

La obra tendrá una inversión total de RD$323,065,760.94 y un tiempo estimado de ejecución de 18 meses. De este monto, RD$287,518,957.68 corresponden a infraestructura y RD$35,546,803.26 a equipamiento.

El nuevo hospital contará con área de emergencia, servicios de imágenes médicas, seis consultorios de consulta externa, área de internamiento con 15 habitaciones de cama doble, bloque quirúrgico con dos quirófanos, sala de parto, área neonatal, laboratorio y espacios administrativos, entre otros servicios.

Centros de Primer Nivel fortalecen atención primaria

Durante la jornada también fue entregado el remozado Centro de Primer Nivel Hoya del Caimito, en Santiago de los Caballeros, intervenido con una inversión de RD$11,713,728.66.

El centro dispone de seis consultorios, áreas de vacunación, urgencias, farmacia y residencia médica equipada para el personal de salud.

Asimismo, fue entregado el Centro de Primer Nivel Bonagua, en La Vega, con una inversión de RD$13,770,450.27, beneficiando a más de 24 mil habitantes de la comunidad.

Las instalaciones cuentan con consultorios polivalentes, áreas de vacunación, urgencias, farmacia y residencia médica para garantizar la continuidad de los servicios.

Supervisión en hospitales de Santiago

Como parte de su agenda de trabajo, el director del SNS realizó visitas de supervisión al Hospital Infantil Arturo Grullón y al Hospital Regional Presidente Estrella Ureña, en Santiago.

Durante los recorridos, Landrón evaluó el funcionamiento de áreas críticas como Emergencia, UCI, quirófanos y servicios clínicos, con el objetivo de identificar necesidades y continuar fortaleciendo la atención que reciben los usuarios de la Red Pública.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, para seguir consolidando un sistema de salud más eficiente, cercano y con mayor capacidad de respuesta para la población dominicana.