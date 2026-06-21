SNS fortalece atención de emergencias con expansión de red de helipuertos y nuevo helicóptero médico

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, destacó el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Red Pública de Salud mediante la expansión de la Red Nacional de Helipuertos y la incorporación de un segundo helicóptero destinado al traslado aeromédico de pacientes en condición crítica.

Landrón explicó que esta infraestructura estratégica permite una coordinación más eficiente entre los centros de salud, facilitando el traslado oportuno de pacientes hacia hospitales especializados y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia donde cada minuto puede marcar la diferencia.

Actualmente, la Red Nacional de Helipuertos cuenta con instalaciones operativas en los hospitales Ney Arias Lora, Juan Bosch de La Vega, Ciudad de la Salud, Pedro Emilio de Marchena de Bonao y Dr. Ángel Contreras, conformando una plataforma clave para la atención de emergencias y casos de alta complejidad en distintas regiones del país.

Asimismo, el titular del SNS informó que avanzan los trabajos para habilitar nuevos helipuertos en el Hospital Traumatológico de Azua, el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez de Santiago y el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia en Higüey, ampliando la cobertura y capacidad de respuesta de la red.

El funcionario resaltó que la incorporación de un segundo helicóptero fortalece la operatividad de los traslados aeromédicos, permitiendo una atención más rápida y especializada para pacientes afectados por traumatismos y otras emergencias de alta complejidad que requieren intervención inmediata.

Landrón reafirmó el compromiso del SNS de continuar modernizando la Red Pública de Salud mediante inversiones en infraestructura, equipamiento y soluciones logísticas innovadoras, con el objetivo de salvar vidas, mejorar la calidad de los servicios y garantizar una atención más eficiente para toda la población dominicana.