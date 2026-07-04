Sky High impulsa la conectividad aérea con mayor operación de verano hacia Punta Cana

Bartolo García

La aerolínea Sky High Dominicana anunció una amplia programación de vuelos para la temporada de verano en la ruta Miami–Punta Cana, con la proyección de movilizar aproximadamente 18,000 pasajeros hacia uno de los principales destinos turísticos del Caribe. La iniciativa busca fortalecer la conectividad aérea y respaldar el crecimiento del turismo en la República Dominicana.

Como parte de esta operación especial, la compañía realizará más de 350 vuelos durante la temporada, reafirmando su compromiso de ampliar las conexiones entre mercados estratégicos y facilitar el acceso de miles de viajeros a Punta Cana, uno de los polos turísticos de mayor dinamismo en la región.

La vicepresidenta ejecutiva de Sky High Dominicana, Cesarina Beauchamps, destacó que la conectividad aérea constituye un motor esencial para el desarrollo del turismo y el crecimiento económico, al generar mayores oportunidades para atraer visitantes, impulsar los negocios y fortalecer la posición de la República Dominicana como un destino competitivo en el Caribe.

La ejecutiva señaló que el período de verano representa una oportunidad para continuar expandiendo la presencia de la aerolínea en mercados clave, respondiendo a la creciente demanda de pasajeros y contribuyendo al crecimiento sostenible de la industria turística nacional mediante una oferta de vuelos eficiente y segura.

Además de facilitar la llegada de turistas internacionales, la operación de verano favorecerá la actividad comercial, fortalecerá los vínculos entre comunidades y generará nuevas oportunidades para hoteles, agencias de viajes, comercios y demás actores que integran la cadena de valor del turismo.

Con esta estrategia, Sky High Dominicana reafirma su compromiso con la excelencia en el servicio, la seguridad operacional y el fortalecimiento de la conectividad regional. La aerolínea continúa consolidándose como uno de los principales enlaces del Caribe, contribuyendo al intercambio turístico, comercial y cultural entre la República Dominicana y los distintos destinos donde opera.