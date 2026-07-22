Sky High dominicana conectará a 1,435 atletas del caribe con RD



Santo Domingo, República Dominicana, XX de julio de 2026. – Sky High Dominicana trasladará durante las próximas semanas a más de 1,435 atletas y miembros de delegaciones deportivas provenientes de Guadalupe, Martinica y Cuba, mediante una combinación de vuelos regulares y operaciones chárter hacia República Dominicana, facilitando su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.



Esta operación reafirma el compromiso de la aerolínea con la integración del Caribe y con el fortalecimiento de la conectividad aérea regional, contribuyendo a que atletas, entrenadores y oficiales lleguen a su destino para participar en uno de los eventos deportivos más importantes de la región.



Los traslados se realizarán a bordo de aeronaves Embraer 190 y del Boeing 737-700, recientemente incorporado a la flota de Sky High Dominicana. Con capacidad para 143 pasajeros, esta aeronave fortalece la capacidad operativa de la compañía para atender operaciones de mayor demanda, manteniendo los estándares de seguridad, eficiencia y puntualidad que caracterizan sus servicios.



Como parte de esta operación, Sky High Dominicana ha dispuesto facilidades adicionales para el traslado de implementos y equipos deportivos, contribuyendo a que las delegaciones cuenten con una logística de viaje acorde con las exigencias de su participación en los Juegos.



“Cada vuelo representa una oportunidad para seguir acercando al Caribe. Nos honra contribuir al traslado de delegaciones que representan el talento, la disciplina y el orgullo de sus países, brindándoles una experiencia de viaje segura, eficiente y con la hospitalidad que caracteriza a Sky High Dominicana”, expresó Cesarina Beauchamps, vicepresidenta ejecutiva de Sky High Dominicana.



Esta operación especial refleja la capacidad de Sky High Dominicana para responder a las necesidades de movilidad de eventos de gran magnitud, fortaleciendo los vínculos entre los países del Caribe y apoyando iniciativas que impulsan el intercambio deportivo, cultural e institucional en la región.

