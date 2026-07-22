Inauguran nuevos espacios en el Sendero Educativo del Jardín Botánico Nacional

Santo Domingo, República Dominicana.– La Fundación Sendero Educativo y Café Colaito dejaron inaugurados nuevos espacios dentro del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, con el propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes y ofrecer áreas de aprendizaje, recreación y productividad para toda la familia.

Las nuevas instalaciones incluyen una sucursal de Café Colaito, una Bibliotequita Infantil completamente equipada para fomentar la lectura entre los más pequeños y una Oficinita Compartida con acceso a internet, diseñada para quienes deseen trabajar o estudiar en un entorno natural.

Al acto inaugural asistieron el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco Suárez; la propietaria de Café Colaito, Camille Nicolás; el director de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de Marítima Dominicana (MARDOM), Germán Gómez Pellerano; los representantes de la Fundación Sendero Educativo, Juan Tomás Tavares y Gustavo Tavares, así como miembros de las familias Windeler y Tavares e invitados especiales.

Durante su intervención, Germán Gómez Pellerano expresó que la apertura representa un importante avance dentro del plan estratégico de la Fundación Sendero Educativo.

«”Esta apertura marca un hito importante dentro del plan estratégico de la Fundación Sendero Educativo, con el cual reafirmamos nuestro compromiso con el Jardín Botánico y todos sus visitantes. En las próximas etapas continuaremos habilitando nuevos espacios para consolidar el Sendero Educativo como un lugar de aprendizaje, recreación y disfrute para los dominicanos y los turistas que nos visitan.”»

De su lado, Camille Nicolás agradeció la oportunidad de ampliar el concepto de Café Colaito con esta nueva ubicación.

«”Colaito nace del deseo de crear un espacio donde la naturaleza y los pequeños momentos se encuentren. Estar aquí también representa un compromiso con la sostenibilidad, el respeto por este entorno privilegiado y la promoción de una cultura de cuidado del medio ambiente.”»

En tanto, el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco Suárez, destacó que la inauguración coincide con la celebración del 50 aniversario de la institución.

«”En el marco del 50 aniversario del Jardín Botánico Nacional damos la bienvenida a estos espacios productivos y didácticos, que fortalecen la oferta complementaria de este importante pulmón verde de la ciudad de Santo Domingo.”»