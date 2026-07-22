Ulises Rodríguez explora en Curitiba un modelo de ciudad donde el medio ambiente impulsa el desarrollo urbano

Curitiba, Brasil.- La recuperación de los ríos, la ampliación de las áreas verdes y la arborización urbana fueron los ejes de la agenda que desarrolló este martes el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, en Curitiba, donde conoció experiencias que han convertido al medio ambiente en un motor para el desarrollo urbano y la calidad de vida.

La jornada incluyó un encuentro con la secretaria municipal de Medio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, quien presentó las principales estrategias ambientales implementadas por Curitiba para fortalecer la resiliencia urbana, ampliar las áreas verdes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como parte de un modelo de ciudad reconocido internacionalmente por integrar sostenibilidad y planificación.

Posteriormente, el alcalde visitó el Parque Lineal Barigüi, uno de los proyectos ambientales más emblemáticos de Curitiba, donde conoció las soluciones implementadas para la recuperación de las riberas del río, la prevención de inundaciones, la creación de espacios públicos y la protección de los ecosistemas urbanos.

Durante el recorrido, Rodríguez intercambió impresiones con los responsables técnicos del proyecto sobre las estrategias que han permitido convertir el río Barigüi en un eje de integración ambiental, recreativa y urbana, experiencia que consideró de gran valor para ciudades que, como Santiago, buscan fortalecer la relación entre desarrollo urbano y sostenibilidad.

Uno de los principales aspectos analizados fue el potencial de adaptar buenas prácticas para la recuperación ambiental de las riberas del río Yaque del Norte, promoviendo una visión que combine protección de los recursos naturales, espacios públicos de calidad, resiliencia climática y bienestar ciudadano.

La agenda también permitió conocer el programa de arborización urbana que desarrolla Curitiba, una iniciativa que contempla la siembra de 500 mil árboles en cuatro años, de los cuales más de 250 mil ya han sido plantados, como parte de una estrategia para disminuir la temperatura de la ciudad, aumentar la cobertura vegetal y fortalecer su capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Ulises Rodríguez destacó que las ciudades del futuro deben comprender que el medio ambiente no representa una limitación para el desarrollo, sino una oportunidad para construir territorios más ordenados, resilientes y competitivos.

“Hoy las ciudades más exitosas del mundo han entendido que proteger sus ríos, ampliar sus áreas verdes y recuperar sus espacios naturales también es una forma de impulsar el desarrollo, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de la gente. Santiago tiene enormes oportunidades para avanzar en esa dirección y queremos conocer las mejores experiencias internacionales para seguir construyendo una ciudad más ordenada, sostenible y preparada para el futuro”, afirmó.

El alcalde explicó que la experiencia de Curitiba demuestra cómo la infraestructura verde puede convertirse en una herramienta para enfrentar desafíos urbanos como las inundaciones, el aumento de las temperaturas, la ocupación desordenada del territorio y la necesidad de generar nuevos espacios de convivencia para la ciudadanía.

La agenda ambiental forma parte del programa de intercambio de buenas prácticas que desde ya desarrolla la Alcaldía de Santiago en Curitiba, orientado a intercambiar experiencias sobre planificación urbana, movilidad, innovación y sostenibilidad con instituciones reconocidas internacionalmente por sus buenas prácticas.

La programación de la visita contempla precisamente la integración de experiencias en materia de medio ambiente y recuperación de ríos como uno de los ejes estratégicos para fortalecer el desarrollo sostenible de Santiago.