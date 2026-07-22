Barrick Pueblo viejo recibe reconocimiento por excelencia en seguridad

Santo Domingo, República Dominicana.- En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, la minera Barrick Pueblo Viejo fue galardonada con el Reconocimiento a la Excelencia en la Decimosexta Entrega de Certificación de Cumplimiento del Reglamento 522-06. La iniciativa estatal busca premiar el compromiso empresarial con la prevención de accidentes y la gestión de riesgos para proteger la salud integral de los trabajadores.

La presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, destacó que estos reconocimientos reflejan el compromiso permanente de la empresa con la protección de las personas y la gestión responsable de sus operaciones. “Nuestro verdadero compromiso es operar de manera responsable, protegiendo a nuestros empleados y contratistas, preservando el medioambiente, cumpliendo con la ley y contribuyendo positivamente al desarrollo sostenible del país”, expresó Valera.

Este reconocimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, reconoce la gestión de Salud y Seguridad Ocupacional en Barrick Pueblo Viejo que representa uno de los esquemas más estrictos y estructurados del sector industrial y minero en la República Dominicana, caracterizado por combinar la regulación nacional con estándares corporativos internacionales.

La mina cuenta con la certificación internacional ISO 45001, estándar global que avala la existencia de entornos de trabajo seguros, la reducción proactiva de riesgos y la prevención de lesiones o enfermedades laborales y el ámbito ambiental e industrial, disponen de la certificación ISO 14001.

De igual forma, Barrick Pueblo Viejo consolida sus pilares operativos de seguridad bajo una cultura de Cero Daño, garantizando que toda persona que ingresa a las instalaciones cumpla con inducciones obligatorias y el uso estricto de equipos de protección personal.

Para prevenir incidentes, la empresa implementa rigurosos protocolos de gestión de riesgos y control de fatiga en operadores de maquinaria pesada, complementados con programas continuos de formación técnica y seguridad vial desarrollados junto a instituciones como el INFOTEP y el INTRANT.

Asimismo, fortalece este compromiso mediante un diálogo social constante y convenios colectivos con el Sindicato Unido de Trabajadores, los cuales integran incentivos de productividad estrechamente ligados al cumplimiento de las metas de salud y seguridad laboral.

La empresa reafirma así su compromiso de continuar impulsando prácticas de excelencia en salud, seguridad y medioambiente, convencida de que el mayor logro de cada jornada es que todas las personas regresen sanas y salvas a sus hogares.