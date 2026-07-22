INEFI inicia construcción de techado en escuela República de Chile

SANTO DOMINGO, R.D.- Con el objetivo de fortalecer y dignificar el deporte escolar, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inició este miércoles la construcción de un moderno techado en la Escuela República de Chile, del sector San Carlos, en el Distrito Nacional.

El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien, previo a dar el primer picazo, informó que dicha obra refleja el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con la dignificación de los espacios educativos y deportivos del país”.

Rodríguez Mella sostuvo que este proyecto no sólo responde a una necesidad de infraestructura, sino que representa una inversión directa en el desarrollo integral de nuestra juventud, al ofrecer un entorno propicio para la práctica del deporte, la actividad física y la sana convivencia.

Recordó que en tiempo de la pandemia (Covid-19), “cuando nos reuníamos en clubes y canchas, la gente lo que le pedía al presidente Abinader era un techado para así no practicar bajo la lluvia o el sol”.

Destacó que el techado no sólo será para eventos deportivos, también se podrán realizar actividades comunitarias como bodas, cumpleaños, entrega de notas, el claustro de profesores, reuniones de juntas de vecinos, entre otros encuentros.

“Aspiramos a que este espacio se convierta en un punto de encuentro para fortalecer los valores, la disciplina y el sentido de comunidad que tanto necesita nuestro sistema educativo”, manifestó el incumbente del INEFI.

Se mostró confiado en que el techado será entregado antes de iniciarse el próximo año escolar, “gracias a Dios, al buen clima y a las fuerzas de los obreros e ingenieros que trabajarán en la misma”.

De su lado, el director del plantel educativo, profesor Manuel de lo Santos, se mostró muy complacido y agradecido de que el gobierno del presidente Luis Abinader, a través del INEFI, haya tomado la iniciativa de construir el polideportivo, el cual “ha sido muy esperado por nuestros estudiantes y comunitarios”.

De lo Santos ratificó lo dicho por Rodríguez Mella al informar que el techado no sólo será para jugar baloncesto, voleibol, tenis de mesa y ajedrez, sino también para que los vecinos del sector, bajo la supervisión y anuencia de los directivos de ese centro educativo, puedan efectuar diversos tipos de actividades comunitarias.

Autoridades presentes

Alberto Rodríguez Mella estuvo acompañado por el subdirector general del INEFI, Elvis Duarte; el asesor administrativo y financiero, César Ruiz; el director de gabinete del INEFI, Cristian Hernández, y el presidente del Consejo de Regidores, Giancarlos Vega.

También estuvieron el director regional 15 de Educación, Eddy Chávez; el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira; el presidente de la Fundación Fe y Alegría, Amauri Félix, y el regidor de la Circunscripción 1, Juan López, entre otros.

Obras entregadas y construidas

Durante la gestión de Alberto Rodríguez Mella, en el INEFI, se han construido y entregado al menos 6 polideportivos y techados deportivos en distintas regiones del país, además de remozar más de 31 canchas escolares y mantener otros proyectos en proceso de ejecución.

Elías Piña: Primer techado entregado en la región sur.

San Juan de la Maguana: Techado escolar entregado recientemente en la provincia.

Distrito Nacional (Barrio Capotillo): Cancha techada e instalación deportiva completada.

Monte Plata (Bayaguana, Yamasá): Incluye el polideportivo en el Politécnico General Eusebio Manzueta.

Santiago y San Pedro de Macorís: Unidades entregadas dentro del plan de infraestructura escolar.

Santo Domingo Norte, Santo Domingo: Obras adicionales en zonas vulnerables.