CONAPE  y países iberoamericanos buscan frenar maltrato a adultos mayores

Santo Domingo. – Con el objetivo de unificar criterios y diseñar soluciones contundentes frente al abuso, la negligencia y la discriminación por edad, la República Dominicana se convirtió en la sede del Seminario Iberoamericano «Del Edadismo al Respeto: Transformar la Comprensión y el Discurso sobre la Edad y el Envejecimiento en Iberoamérica».

El evento, organizado y coordinado por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), reúne además a México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y España, países que forman parte del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM).

Un compromiso estatal con los derechos fundamentales

El doctor Demetrio Vicente Ureña, director ejecutivo del CONAPE, al pronunciar el discurso de apertura del seminario afirmó que garantizar una vida digna para la población adulta mayor es el eje motor de la institución que encabeza, pero igualmente, debe ser una prioridad absoluta para toda la sociedad.

“Este seminario constituye una muestra de nuestro compromiso con las personas mayores ya nos que permite adquirir y fortalecer herramientas y conocimientos para ofrecerles una atención basada en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos”, expresó Vicente Ureña.

El funcionario advirtió que el maltrato hacia la vejez continúa siendo una realidad invisibilizada y poco denunciada, manifestándose en formas de abuso físico, psicológico, económico, abandono y negligencia. En ese sentido, destacó que el intercambio de experiencias internacionales robustece los sistemas de prevención y respuesta institucional.

Prevención eficaz ante el cambio demográfico

El doctor Vicente Ureña recordó que el envejecimiento poblacional representa una de las transformaciones demográficas más profundas de la actualidad, especialmente en América Latina.

Concluyó reiterando que la institución mantiene un esquema de cuidado permanente en su sede, oficinas regionales, Hogares de Día y centros de atención residencial ya que es de sumo interés para el CONAPE “honrar a esta población que levantó generaciones con determinación y sembró los valores que hoy nos identifican como nación”.

Previo al discurso oficial, la señora Ondina Ortega, Encargada y coordinadora del Despacho pronunció las palabras de bienvenida destacando el empeño del director ejecutivo para que los adultos mayores disfruten a plenitud de sus derechos fundamentales, al tiempo de agradecer a la personalidades presente por acudir al llamado a trabajar por el buen trato hacia los adultos mayores.

Alianza internacional y debate de alto nivel

El núcleo del encuentro contó con la conferencia magistral «Impacto del edadismo como fenómeno social y cultural en las políticas públicas y la gobernanza», dictada por destacados especialistas de la región:

María Fernanda Vega Soberanes, encargada del Departamento de Vigilancia y Control Epidémico del ISSSTE (México).

Marianela Larzábal Rodríguez, directora nacional del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay).

Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del CONAPE (República Dominicana).

La jornada incluyó el ejercicio interactivo ¿Qué edad tiene el prejuicio? moderado por Yissel Alcántara, encargada del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos del CONAPE, quien invitó a los participantes a identificar estereotipos comunes que se usan contra los envejecientes y a realizar propuestas que sirvan como mecanismos de prevención, para ser implementados desde los sectores público y privado.

Respaldo institucional

El evento multisectorial contó con la participación de representantes de las instituciones del sistema de protección social, de la academia, del sector privado y de representantes de la sociedad civil. Fue realizado en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en modalidad mixta (presencial y virtual).