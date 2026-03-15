Sindicato de choferes pide reformas en DIGESETT ante conflictos con ciudadanos

Bartolo García

El Sindicato Nacional de Chóferes manifestó su preocupación ante los constantes enfrentamientos que se han registrado en distintos puntos del país entre agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y ciudadanos.

El dirigente sindical Miguel Sánchez expresó que estas situaciones reflejan un deterioro en la relación entre la autoridad del tránsito y la población, lo que ha generado tensiones en diferentes operativos y fiscalizaciones realizadas en las vías públicas.

Sánchez señaló que los incidentes que se han hecho virales en redes sociales y medios de comunicación evidencian que la institución encargada de regular el tránsito ha ido perdiendo respeto y confianza frente a los ciudadanos.

Ante esta realidad, el representante del gremio consideró que es necesaria una reingeniería institucional urgente dentro de la DIGESETT, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y fortalecer la capacidad de respuesta de los agentes en las calles.

El dirigente explicó que este proceso debe incluir mayor capacitación, formación profesional y mejores protocolos de actuación para los agentes encargados de velar por la seguridad vial en el país.

Asimismo, sostuvo que una institución responsable de mantener el orden en el tránsito debe actuar siempre con prudencia, respeto y apego a la ley, garantizando un trato adecuado a los conductores y peatones.

Miguel Sánchez reiteró que el fortalecimiento institucional de la DIGESETT es fundamental para restablecer la confianza ciudadana y evitar confrontaciones innecesarias entre autoridades y conductores.

Finalmente, el Sindicato Nacional de Chóferes hizo un llamado a las autoridades competentes para revisar los procedimientos actuales y trabajar en soluciones que permitan recuperar el respeto y la legitimidad de la autoridad del tránsito frente a la sociedad dominicana.

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