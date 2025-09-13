SENASA, caiga quien caiga

|Nelson Marte

Cuando un comunicador de la credibilidad de Félix Reyna, Director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia de la República hizo la invitación urgente a rueda de prensa, en los medios sabían que algo de fuerte envergadura informaría el Poder Ejecutivo.



Y así fue, informó Reyna que por instrucciones del presidente Luis Abinader la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, y la nueva dirección del Senasa darían informaciones contundentes sobre las irregularidades denunciadas en la última institución.



Horas después vimos a un profesional e intelectual de la reciedumbre moral de Miguel Ceara Hatton, director de la Sisaril, entregar a la procuradora general de la República, la doctora Yeni Berenice Reynoso, documentación contentiva de irregularidades en el Senasa.



Debe recordarse que cuando dirigentes del partido de Leonel Fernández denunciaron que existían problemas en Senasa, lo hicieron basándose en informes oficiales expuestos por la Sisalril, dirigida por Ceara Hatton, de modo que no hicieron más que hacerse eco de los informes del propio gobierno.



El mismo presidente Luis Abinader informó a la prensa, recientemente, que tan temprano como en el mes de noviembre de 2024, antes de que la situación de Senasa se hiciera pública, ya el gobierno había abierto un curso de acción dirigido a que, si existían irregularidades en el caso, los responsables pagaran las consecuencias, sin importar quienes fueran.



Como en otros casos del rumor público señalando a funcionarios supuestamente involucrados en situaciones irregularidades en la administración pública, el gobierno del presidente Luis Abinader ha sabido separar el trigo de la paja, sacándolos del gobierno y dando oportunidad a que las autoridades correspondiente determinen responsabilidades y establezcan consecuencias.

Caiga quien caiga.