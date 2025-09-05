SeNaSa anuncia licitación pública para contratar auditoría externa integral

Bartolo García

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó que la próxima semana dará inicio a un proceso de licitación pública para contratar una firma especializada que lleve a cabo una auditoría externa integral de la institución.

La medida se enmarca en la Instrucción Presidencial Núm. 29139, emitida el 27 de noviembre de 2024, que ordena fortalecer la rendición de cuentas en los organismos del Estado, garantizando un manejo responsable y transparente de los recursos.

La auditoría tendrá un alcance amplio, abarcando los sistemas tecnológicos, los procesos administrativos y operativos, así como las finanzas y los pagos realizados durante los últimos seis años, entre 2018 y 2024.

El objetivo de este examen es identificar fortalezas y áreas de mejora, asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y ofrecer una radiografía detallada de la gestión institucional, conforme a estándares nacionales e internacionales de control.

El director ejecutivo de SeNaSa, Dr. Edward Guzmán, destacó que la decisión busca reforzar la eficiencia del organismo. “Tenemos un mandato presidencial que cumplir, pero la intención es repetir este ejercicio de manera periódica para garantizar que estamos siendo verdaderamente eficientes en la administración de los recursos”, afirmó.

El Comité de Compras de SeNaSa ya publicó la convocatoria de manifestación de interés, dirigida a firmas privadas que ofrezcan servicios de auditoría interna y consultoría especializada en el sector salud.

De acuerdo con los lineamientos, las empresas interesadas deberán presentar una Carta de Manifestación de Interés junto a la copia del Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debidamente encuadernado.

Los documentos serán recibidos entre el martes 9 y miércoles 10 de septiembre, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el departamento de compras de SeNaSa, ubicado en el segundo nivel de Plaza Naco, en la avenida Tiradentes esquina Padre Fantino Falco.

Según datos de la Contraloría General de la República, actualmente existen 41 firmas auditoras avaladas para procesos de esta naturaleza, cualquiera de las cuales podría participar en la licitación.

En paralelo, SeNaSa se encuentra bajo procesos de auditoría simultáneos a cargo de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que evalúa la información financiera y operativa de 2024 y 2025, y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), que revisa la correcta utilización de los recursos públicos.

La institución precisó que estos procesos de control se ejecutan sin afectar la continuidad de los servicios de salud, las coberturas ni las atenciones médicas que reciben los afiliados en todo el país.

SeNaSa ratificó que mantiene sus compromisos con la red de Prestadores de Servicios de Salud (PSS), mientras coopera plenamente con las auditorías en curso, entregando toda la información financiera y administrativa solicitada.

Este proceso, aseguraron las autoridades, representa una oportunidad para fortalecer la confianza de los afiliados y de la ciudadanía en general, consolidando a SeNaSa como referente en transparencia, seguridad social y gestión eficiente en la República Dominicana y la región.