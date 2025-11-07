Santo Domingo. – En la primera edición en República Dominicana del Self Love Picnic, que se celebrará el próximo sábado 15 de noviembre en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, cuerpo, mente y espíritu se encontrarán en un mismo espacio, iluminado por la música, la palabra y la energía de comunidad.

“Volver a la República Dominicana con este mensaje es cerrar un círculo con amor y abrir uno nuevo con propósito, porque el amor propio es el punto de partida de toda transformación”, afirma Mariela Encarnación, creadora de esta plataforma, cuyo objetivo es inspirar a sanar, aceptarse y verse grande como actos de valentía.

A su entender, Self Love Picnic honra la feminidad, autenticidad y espiritualidad. “Después del éxito en Miami, esta primera edición busca convertirse en una experiencia íntima, transformadora y profundamente inspiradora”, agrega.

La comunicadora estará acompañada de la reconocida actriz venezolana Scarlet Ortiz y de la presentadora cubana Rashel Díaz. “Cada charla abordará un ángulo distinto del amor propio, la fe, la autenticidad y la autovaloración como pilares de una vida plena”, adelantó Mariela.

Esta edición estará llena de momentos memorables con la presentación musical de Pavel Núñez, quien acompañará el ritual de la luz un instante simbólico y emocional para honrar lo que somos y soltar lo que ya no nos pertenece, y la participación del maestro Sandy Gabriel, cuya pieza instrumental en vivo promete abrir el alma a través de la música.

De igual manera, los asistentes disfrutarán de un exquisito brunch, brindis de celebración y un sorteo de lujo, diseñados para que cada mujer viva una experiencia que combine inspiración, belleza y disfrute.

Dentro de esta edición también regresa el Self Love Market by Ella Marie, un espacio creado por la hija de Mariela Encarnación que debutó con éxito en la primera edición del Self Love Picnic. Este pequeño mercadito nació del deseo genuino de formar parte del movimiento, ofreciendo productos con propósito desde libretas y cuadros con frases inspiradoras hasta delicados detalles artesanales, todos alineados con la filosofía del evento: amor propio, gratitud y bienestar.

Más allá del emprendimiento, lo que más enorgullece a Mariela es la intención solidaria que impulsa el proyecto. Por decisión propia, Ella Marie destina parte de las ganancias a causas de protección animal, reflejando una sensibilidad profunda hacia los seres más vulnerables. “Ver que su motivación va más allá de vender, que lo hace para ayudar, me recuerda el tipo de ser humano que quiero impulsar en ella”, comparte Mariela.

Con sus ahorros y su entusiasmo, Ella Marie aprende sobre responsabilidad, propósito y el valor de contribuir al mundo desde pequeña. Un recordatorio de que educar en el amor propio también significa enseñar a dar, compartir y crear con conciencia.

Durante el desarrollo del evento también se presentará un conversatorio especial con la doctora Klara Senior, reconocida médico y sexóloga venezolana radicada en Miami, experta en salud íntima y bienestar femenino. Su participación forma parte del rundown oficial del Self Love Picnic, trayendo desde Miami un tema tan solicitado y actual como la menopausia, abordado desde una mirada integral física, emocional y hormonal con su característico estilo cercano, educativo y profundamente humano.

“Queremos que cada mujer recuerde que el amor propio no es un lujo, es una necesidad vital. Que verse grande, amarse y cuidarse no es egoísmo, es gratitud hacia la vida y hacia Dios”, destaca Mariela.

El Self Love Picnic fue reconocido por la Ciudad de Miami como evento de bienestar y aporte comunitario, un hecho histórico al tratarse de la primera edición de un movimiento liderado por una mujer dominicana.