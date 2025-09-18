Sectores productivos respaldan el rumbo económico tras reunión con Abinader

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles en el Salón Verde del Palacio Nacional un encuentro con empresarios y representantes de los sectores productivos, quienes manifestaron estar confiados y optimistas con el desempeño y las perspectivas de la economía dominicana.

La reunión se realizó en el marco de las Mesas de Precio y Abastecimiento, con la participación de importadores, almacenistas, comerciantes e industriales, para pasar balance a la coyuntura internacional y su impacto en el mercado interno.

El mandatario conversó con los distintos actores de las cadenas de valor sobre costos, abastecimiento y encadenamiento productivo, así como sobre medidas de coordinación público-privada para sostener la oferta y proteger el bolsillo de los consumidores.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, afirmó que el sector productivo mantiene plena confianza en las autoridades y en el rumbo económico del país, tras revisar variables como insumos importados, logística y discusiones arancelarias con Estados Unidos.

“Las noticias han sido positivas. Estamos revisando de manera conjunta cómo inciden las variaciones internacionales, desde los insumos para la industria hasta los aranceles”, señaló Bisonó, destacando la apertura al diálogo y los resultados de los últimos años.

De acuerdo con el ministro, los participantes citaron los indicadores del Banco Central y la evaluación reciente del FMI, que sitúan a la República Dominicana como referencia regional por su estabilidad macroeconómica y social.

Bisonó agregó que gremios como el CONEP y la agroindustria resaltaron el dinamismo en diversificación productiva y exportaciones, al tiempo que reconocieron pendientes para elevar competitividad, calidad y producción.

El presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, valoró como muy positivas las conclusiones del encuentro, donde se analizaron las variaciones internacionales, la conversación arancelaria con EE. UU. y la evolución de la industria local.

Marranzini destacó que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) encadena dos meses en alza, signo de repunte; y subrayó el dinamismo exportador, además del potencial efecto favorable de la reducción de 0.25 puntos en la tasa de la Reserva Federal a mediano plazo.

El dirigente empresarial proyectó un cierre de año favorable para el abastecimiento, crecimiento y empleo, resaltando que, según el Banco Central, la informalidad se reduce y la ocupación aumenta, “muy buenas noticias” para el país.

“Todos los sectores coincidimos en la confianza hacia las autoridades y en la estabilidad económica y social. Hay ajustes por hacer, pero la articulación público-privada seguirá fortaleciendo el desarrollo”, concluyó Marranzini.

Acompañaron al jefe de Estado el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; y los directores de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; ProConsumidor, Eddy Alcántara; y del INESPRE, David Herrera Díaz.

También participaron los empresarios César Dargam, Pedro Brache, Mario Pujols, Manuel Corripio, Enrique Bordas, Luis Álvarez, José Antonio Álvarez, Circe Almánzar, Cristian Reynoso y Alberto Nogueira, entre otros, consolidando un espacio de coordinación para sostener el crecimiento y la confianza en la economía dominicana.