Seaboard impulsa la formación integral de jóvenes atletas con su programa educativo

Bartolo García

Santo Domingo. – La empresa Seaboard Energía Limpia celebró este miércoles una nueva jornada de su programa “El Deporte de la Mano con la Educación”, impactando de manera positiva a más de 200 niños pertenecientes a distintas ligas deportivas del país.

El acto, realizado en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, contó con la participación de atletas olímpicos, exjugadores profesionales y especialistas en el área deportiva, quienes compartieron con los asistentes sus experiencias y consejos de vida.

Se trata de la séptima charla organizada por Seaboard en conjunto con Entre Atletas Podcast, reafirmando su compromiso de promover el deporte acompañado de la formación académica y en valores.

Los niños y jóvenes, entre ellos pertenecientes a las ligas de Cristian Pimentel y Los Primos, escucharon los testimonios de figuras como el medallista olímpico Luisito Pie, la voleibolista Camil Domínguez, el expelotero profesional Kevin Rodríguez y el fisioterapeuta deportivo Carlos Frías.

En sus palabras de bienvenida, Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de Seaboard, destacó que la misión de la empresa es impulsar proyectos que fortalezcan tanto el desarrollo deportivo como la educación integral de la niñez.

“Para Seaboard es vital apoyar el deporte, pero siempre acompañado de la educación. El deporte no lo es todo; debemos formar hombres y mujeres de bien que puedan ser profesionales en diferentes áreas, y ese es nuestro norte”, señaló Geraldino.

El periodista deportivo Franklin Mirabal también dirigió un mensaje motivacional a los más de 200 niños, resaltando la importancia de la disciplina, el respeto y los valores como pilares fundamentales en la vida de todo joven.

Por su parte, Kevin Rodríguez compartió la experiencia de su proceso de firma como pelotero profesional, explicando la exigencia de combinar los entrenamientos con los estudios, y resaltando que la preparación académica abre siempre nuevas oportunidades.

El fisioterapeuta Carlos Frías recordó cómo ha acompañado a numerosos atletas en su trayectoria, incluyendo al propio Rodríguez, y exhortó a los niños a creer en sí mismos, obedecer a sus padres y mantener la disciplina. “No solo es jugar béisbol, también es estudiar y prepararse, porque si no llegas a ser pelotero, puedes ser un profesional en otra área”, expresó.

El encuentro contó con la presencia de Armando Rodríguez, gerente general de Seaboard; Rafael Faneyte, del Club San Carlos en el TBS Distrito; Cristian Pimentel, presidente de la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo; además del atleta olímpico Luguelín Santos y los periodistas Roberto Mateo y William Aish.

Los moderadores Luisito Pie y Camil Domínguez compartieron anécdotas y vivencias con los jóvenes, motivándolos a perseguir sus sueños sin descuidar su educación.

Seaboard reiteró que el programa “El Deporte de la Mano con la Educación” busca inspirar a la juventud dominicana a alcanzar sus metas deportivas sin dejar de lado su crecimiento académico y personal.

La empresa destacó que esta iniciativa es un recordatorio de que la perseverancia, la disciplina y la educación son las herramientas clave para que los jóvenes construyan un futuro prometedor en cualquier camino que decidan recorrer.

