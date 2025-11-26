Saviacare realizó jornada gratuita detección temprana cáncer de próstata

Monte Plata, República Dominicana. — Con el compromiso de promover la detección temprana del cáncer de próstata y contribuir al bienestar de la población masculina, los Centros de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) a través de Saviacare realizaron una jornada gratuita de 200 pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA) en la provincia de Monte Plata.

La iniciativa se llevó a cabo con el propósito de concientizar sobre la importancia de los chequeos preventivos, especialmente en comunidades donde el acceso a servicios diagnósticos puede ser limitado. El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre los hombres dominicanos, y su detección a tiempo aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento efectivo.

Durante la jornada, los participantes se realizaron la prueba de PSA sin costo alguno y recibieron orientación general sobre salud masculina, factores de riesgo y la relevancia de la evaluación urológica periódica.

“Para Saviacare es una prioridad acercar la salud preventiva a las comunidades. Con esta jornada buscamos impactar de manera directa a la población masculina de Monte Plata, promoviendo prácticas responsables de cuidado y facilitando herramientas para la detección temprana,” destacó el equipo médico de Saviacare.

La jornada estuvo dirigida a hombres mayores de 40 años o más jóvenes con antecedentes familiares que deseen conocer su estado de salud prostática.

Saviacare reiteró su compromiso con desarrollar programas comunitarios que fomenten la prevención, la educación en salud y el acceso a servicios esenciales, fortaleciendo así la calidad de vida en diferentes provincias del país.