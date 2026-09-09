Sanz Lovatón impulsa “Empresas en 24 Horas” para reducir trabas y facilitar nuevos negocios

La plataforma integra en un solo proceso los principales trámites para constituir compañías, mientras la Ley 30-26 elimina el impuesto de constitución y busca reducir costos para emprendedores

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento de “Empresas en 24 Horas” (E24H), una iniciativa presentada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, que busca simplificar la creación y formalización de empresas mediante una plataforma que concentra los trámites que anteriormente debían realizarse ante distintas instituciones.

El nuevo mecanismo forma parte de la estrategia gubernamental de digitalización, simplificación administrativa y reducción de la burocracia, con la meta de que emprendedores y empresarios puedan completar el proceso de constitución de una compañía en un plazo de 24 horas. La iniciativa procura sustituir procedimientos que podían extenderse durante semanas por un sistema centralizado y mayormente digital.

Sanz Lovatón destacó que uno de los pasos determinantes para avanzar hacia este modelo fue la promulgación de la Ley 30-26 sobre medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, mediante la cual quedó eliminado el impuesto a la constitución de compañías. El funcionario sostuvo que este gravamen había representado históricamente una de las principales barreras económicas para la formalización empresarial.

La iniciativa también apunta a generar condiciones más favorables para la inversión y la actividad productiva. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, explicó que reducir los costos y tiempos para abrir una empresa facilita que los negocios puedan comenzar más rápidamente a operar, vender, contratar personal, producir e invertir, vinculando la simplificación de trámites con la meta nacional RD2036 de duplicar el tamaño de la economía dominicana en una década.

Otro de los cambios destacados es la unificación de criterios para el Registro Mercantil, medida valorada por la presidenta de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras), Lucile Houellemont. La dirigente empresarial señaló que establecer parámetros homogéneos permitirá que una misma situación jurídica reciba igual tratamiento en cualquier punto del territorio nacional, reduciendo la discrecionalidad y aportando mayor seguridad a los usuarios.

La plataforma integra en un mismo procedimiento el registro del nombre comercial ante ONAPI, el Registro Mercantil y la obtención del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) ante la DGII. Además, incorpora un formulario único, pagos en línea, validaciones automáticas, prevalidación del nombre comercial vía WhatsApp y generación de documentos constitutivos, incluyendo estatutos sociales y actos bajo firma privada, según corresponda.

Los usuarios también podrán dar seguimiento digital a sus solicitudes y recibir notificaciones sobre correcciones o subsanaciones, evitando desplazamientos innecesarios entre instituciones. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que la interoperabilidad entre organismos estatales constituye una pieza fundamental para avanzar hacia servicios públicos más ágiles y coordinados.

En esta primera etapa, el sistema tendrá algunas excepciones, entre ellas empresas con aportes en naturaleza, accionistas extranjeros o actividades que requieran permisos y autorizaciones sectoriales especiales, cuyos procesos continuarán disponibles mediante Formalízate y las vías tradicionales. El Gobierno informó que la herramienta continuará ampliándose progresivamente con el objetivo de extender su alcance nacional y consolidar un entorno más sencillo para emprender y formalizar negocios en República Dominicana.