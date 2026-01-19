Santo Domingo se prepara para honrar a la Virgen de la Altagracia con amplias celebraciones litúrgicas

Bartolo García

Santo Domingo.– La Arquidiócesis de Santo Domingo extendió una invitación a los medios de comunicación, al pueblo de Dios y a toda la sociedad dominicana a unirse a las celebraciones litúrgicas con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano, este miércoles 21 de enero de 2026.

La jornada religiosa constituye uno de los acontecimientos espirituales más importantes del calendario nacional y convoca cada año a miles de fieles que expresan su fe y devoción a la Madre espiritual de la nación dominicana.

Las celebraciones centrales se desarrollarán en la Catedral Primada de América y en el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, ambos ubicados en la Zona Colonial, donde se ha preparado un amplio programa de actos litúrgicos y de piedad mariana.

En la Catedral Primada de América se celebrará, al mediodía, una solemne Eucaristía que será presidida por Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, como uno de los momentos centrales de la jornada.

Desde tempranas horas de la mañana, el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia acogerá a los fieles con varias celebraciones eucarísticas, permitiendo la participación de devotos provenientes de distintos puntos del país.

Como parte significativa del programa, en horas de la tarde se realizará la tradicional procesión con el Cuadro de la Virgen de la Altagracia, que recorrerá diversas calles de la Zona Colonial, en una manifestación pública de fe profundamente arraigada en la identidad dominicana.

El traslado del icono mariano desde la Catedral Primada hasta el Santuario simboliza la cercanía de la Virgen con su pueblo y la continuidad de una devoción que ha acompañado la historia nacional por siglos.

La jornada culminará con una última Santa Misa en el Santuario, igualmente presidida por monseñor Morel Diplán, en un ambiente de recogimiento, gratitud y esperanza.

Nuestra Señora de la Altagracia es una de las advocaciones marianas más antiguas y veneradas de América, estrechamente ligada a los orígenes de la evangelización en la isla desde el siglo XVI.

Su importancia histórica y espiritual fue reconocida oficialmente en 1922, cuando el papa Pío XI la proclamó Protectora del Pueblo Dominicano, consolidando su lugar central en la fe nacional.

A lo largo del tiempo, la Virgen de la Altagracia ha sido símbolo de unidad, consuelo y protección para generaciones de dominicanos, siendo coronada solemnemente en 1922 y nuevamente en 1979 por el papa Juan Pablo II.

En el año 2022, el papa Francisco le concedió la Rosa de Oro, un reconocimiento que reafirma la profunda devoción del pueblo dominicano y la relevancia espiritual de esta advocación mariana.

La Arquidiócesis exhortó a los fieles a vivir este día como jornada de precepto, participando con devoción en la Santa Misa y dando gracias a Dios por el don de María como Madre y Protectora de la nación.

Asimismo, informó que las celebraciones serán transmitidas en vivo a través de Televida, canal 41, Radio ABC 540 AM, Vida FM 105.3 y las plataformas digitales de las instituciones eclesiales, permitiendo que quienes no puedan asistir de manera presencial se unan espiritualmente a uno de los actos religiosos más significativos del país.