Santo Domingo celebra la quinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2025

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. – Con la participación de escritores, editoriales, cuentacuentos y conferencistas nacionales e internacionales, quedó inaugurada la quinta edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (Feilij 2025), que se desarrollará en Ágora Mall del 7 al 12 de octubre de 2025.

El evento, promovido por Ediciones Toral y LeaRD, reafirma su misión de fomentar la lectura desde la infancia y la adolescencia, consolidándose como un espacio cultural que fortalece la educación, la creatividad y el pensamiento crítico.

Denisse Ramírez juntos a los niños Rodrigo y Amelia Alberti

Los pasillos del primer nivel de Ágora Mall se llenaron de libros, presentaciones teatrales, cuentacuentos y actividades interactivas, ofreciendo al público una experiencia cultural gratuita en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. durante seis días consecutivos.

El director de la feria y presidente de Ediciones Toral, doctor Juan Carlos Toral, resaltó que el país se encuentra ante el reto de impulsar una nueva era para la literatura infantil y juvenil, en la cual los libros jueguen un rol determinante en la formación de las nuevas generaciones.

Manuel Valdez de la empresa Wonder le asesora a una madre con sus hijos

“La importancia de la lectura en la formación de niños y jóvenes no puede ser subestimada. Un niño que lee por placer desarrolla un vocabulario más amplio, pensamiento crítico y mayor capacidad de empatía”, expresó Toral en su discurso de apertura.

El organizador subrayó también la necesidad de crear alianzas público-privadas que permitan maximizar los recursos disponibles para promover la lectura, la cultura y la educación en el país, destacando que la Feilij se erige como ejemplo de colaboración y compromiso social.

Florangel García, Acely Almonte, Rafael Reyna y Majorie Mariñez

La actividad contó con la presencia de representantes de empresas e instituciones que apoyan la iniciativa, entre ellos la representante de Ágora Mall, Rocío Sánchez, quien destacó la importancia de integrar el espacio comercial con un evento que impulsa la educación y la cultura.

Este año, la feria cuenta con Milex Kinder Gold como patrocinador oficial, así como con el apoyo de Banco Popular, Laboratorio Referencia, Cuesta Libros, Seguros Humanos, IBBY, CCA, La Nacional, Grupo de Otorrino Dr. De Jesús, MedicalNET, MedPediátrica y NeoPediátrica, entre otros.

Mirtha de León, Emma Castellanos y Sahira Lama de Toral

La programación incluye presentaciones de escritores e ilustradores dominicanos, conferencias y talleres relacionados con la literatura, la ciencia y la educación, dirigidos tanto a niños como a educadores y familias.

Como novedad, la edición 2025 integra a la Universidad Iberoamericana (UNIBE), que será sede de un ciclo de conferencias académicas para profesores, psicólogos y especialistas en literatura infantil y juvenil, los días jueves y viernes en horas de la tarde.

Rosa María Ares, Alci Polanco, Rosa Lía Mejía y Taina Almodóvar

Los organizadores recordaron que el evento no solo promueve la lectura, sino que también estimula la economía local, fomenta el turismo cultural, genera empleo y oportunidades de negocios vinculados al sector editorial y educativo.

En sus cinco años de trayectoria, la Feilij se ha consolidado como una plataforma que acerca a los niños y jóvenes al mundo de los libros, cultivando el hábito de la lectura como herramienta de crecimiento personal y social.

Rosa María y Tanía Ares

Con la apertura de esta quinta edición, la Feilij 2025 reafirma su compromiso de seguir creando espacios inclusivos y accesibles que fortalezcan la relación entre la literatura, la cultura y las nuevas generaciones en la República Dominicana.

