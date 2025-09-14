Santiago se prepara para la ordenación episcopal de Amauri Rosario como nuevo Obispo Auxiliar

Bartolo García

SANTIAGO, RD.- La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros anunció que todo está listo para la ordenación del reverendo Andrés Amauri Rosario Henríquez como nuevo Obispo Auxiliar, en una ceremonia programada para el sábado 20 de septiembre a las 10:00 de la mañana en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El rito de ordenación episcopal será presidido por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, acompañado por obispos concelebrantes, sacerdotes y delegaciones de distintas diócesis del país, según informó el padre Regino Alfonso Collado, responsable de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis.

“Todo está dispuesto tras un tiempo de oración y preparación. La comunidad eclesial espera con alegría este momento histórico para nuestra Arquidiócesis”, declaró el padre Collado.

El padre Amauri Rosario marca un precedente al ser el primer obispo dominicano designado por el Papa León XIV desde su elección como Sumo Pontífice. Actualmente se desempeña como rector del Seminario Menor San Pío X, administrador de la parroquia Santos Ángeles Custodios y docente en la Escuela de Teología para Diáconos.

Con una amplia formación académica y pastoral, Rosario es egresado de Filosofía en la PUCMM, cursó estudios de Teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y realizó un diplomado en Formación Sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia.

A lo largo de su ministerio ha acompañado comunidades parroquiales, instituciones educativas y seminarios, consolidándose como una figura de referencia dentro del clero joven de la República Dominicana.

La ceremonia litúrgica se enmarca en el Año Jubilar de la Arquidiócesis de Santiago, lo que otorga a la ordenación un significado aún más especial para los fieles y para la vida eclesial de la región.

Se espera la asistencia de autoridades civiles, militares y académicas, además de centenares de fieles provenientes de distintas zonas pastorales, quienes participarán del evento como muestra de unidad y celebración comunitaria.

Tras su nombramiento, personalidades de la vida religiosa y social manifestaron su satisfacción, valorando la designación como un reconocimiento a la entrega, la disciplina y el servicio pastoral que Amauri Rosario ha demostrado a lo largo de los años.

“Es un signo de esperanza para nuestra Iglesia, que confía en nuevos pastores con la sensibilidad y preparación que requiere la misión evangelizadora”, comentaron dirigentes laicos de la Arquidiócesis.

La Arquidiócesis de Santiago fue creada en 1953 mediante la bula Si Magna et Excelsa de San Pío XII y elevada a sede metropolitana en 1994 por San Juan Pablo II, abarcando las provincias de Santiago, Espaillat (Moca) y el municipio de San José de las Matas.

Hoy, con la incorporación de un nuevo obispo auxiliar, la Iglesia local refuerza su misión de acompañar a las comunidades, promover la educación cristiana y fortalecer el testimonio de fe en la región.

Con esta ordenación, la Arquidiócesis celebra no solo la llegada de un nuevo pastor, sino también el inicio de una etapa que busca renovar la vida pastoral y profundizar el compromiso con los desafíos sociales y espirituales de la nación.