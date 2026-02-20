Santiago rinde homenaje a Juan Luis Guerra con distinción de Visitante Distinguido

El cabildo reconoce la trayectoria internacional del artista y su aporte a la proyección cultural dominicana

Bartolo García

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago declaró este jueves como “Visitante Distinguido” al cantautor dominicano Juan Luis Guerra, en reconocimiento a su extraordinaria carrera artística y su impacto en la difusión de la cultura nacional a nivel internacional.

La distinción fue aprobada por unanimidad mediante una resolución especial durante una sesión extraordinaria, en la que se valoró el legado musical, humano y cultural del artista, considerado uno de los mayores exponentes de la música latina contemporánea.

El homenaje coincidió con la realización de dos conciertos del intérprete en la ciudad, programados para los días 20 y 21 de febrero en el emblemático Estadio Cibao, escenario que ha acogido importantes eventos deportivos y espectáculos multitudinarios.

La iniciativa de reconocimiento fue presentada por el alcalde Ulises Rodríguez y sometida al Concejo por uno de los regidores, recibiendo respaldo total de los ediles por su alto valor simbólico para Santiago y el país.

Durante el acto de entrega, el alcalde destacó que la declaratoria representa el agradecimiento del pueblo santiaguero a una figura que ha llevado con orgullo la identidad dominicana a los escenarios más importantes del mundo.

Rodríguez expresó que la música de Guerra ha sido embajadora cultural de la República Dominicana, trascendiendo fronteras y generaciones, y fortaleciendo el posicionamiento del país en el ámbito artístico internacional.

Al recibir la distinción, el cantautor agradeció emocionado el gesto del cabildo y manifestó su cariño especial por Santiago, deseando prosperidad y bendiciones para la ciudad y sus habitantes.

El artista afirmó que estos conciertos marcan el inicio de una nueva etapa de encuentros musicales con el público santiaguero, mostrando su intención de regresar con mayor frecuencia a la ciudad.

El acto protocolar se realizó detrás de la tarima instalada para los conciertos, con la presencia de autoridades municipales, representantes del Concejo de Regidores y funcionarios del ayuntamiento.

El presidente del Concejo, junto a secretarios municipales, participó en la lectura formal de la resolución que oficializó el reconocimiento honorífico.

El regreso de Juan Luis Guerra a Santiago ha generado una amplia expectativa entre los ciudadanos, al tratarse de su primera presentación en la ciudad en casi dos décadas.

Productores del evento han señalado que se espera una asistencia masiva en ambas noches, con un espectáculo cargado de tecnología, efectos especiales y sorpresas para el público.

La trayectoria del artista incluye múltiples éxitos que marcaron época en géneros como el merengue y la bachata, consolidándolo como una referencia musical en América Latina y el mundo.

En años recientes, Guerra también ha incursionado en el cine animado, ampliando su impacto artístico y creativo más allá de la música.

La distinción otorgada por Santiago reafirma el respeto y la admiración del país hacia una figura que ha contribuido de forma decisiva a proyectar la identidad dominicana con excelencia, talento y orgullo cultural.