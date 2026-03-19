Santiago reconoce a Fernando Villalona como Hijo Adoptivo en emotivo acto oficial

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Ayuntamiento de Santiago declaró como Hijo Adoptivo de la ciudad al icónico artista Fernando Villalona, en reconocimiento a su destacada trayectoria musical y aportes a la cultura dominicana.

La distinción fue otorgada mediante la resolución número 3497-16, aprobada por el Concejo de Regidores tras un informe favorable de la Comisión de Cultura, a partir de una propuesta presentada por la regidora Sandra Grullón.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez resaltó el impacto de Villalona en la identidad cultural del país y su estrecha conexión con el pueblo santiaguero.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, calificó el reconocimiento como un acto de justicia histórica, destacando que, aunque fue aprobado en 2016, hoy se materializa el homenaje a una figura que ha trascendido generaciones.

Al recibir la distinción, Villalona expresó su profunda emoción y agradecimiento, señalando que este reconocimiento representa un gesto sincero de cariño por parte de una ciudad que considera su hogar espiritual.

El artista destacó que este honor es uno de los más importantes de su vida, al sentirse acogido como un verdadero hijo de Santiago y valorado por su gente.

La resolución fue leída por el secretario municipal Luis José Cruz, durante un acto solemne celebrado en la Sala de Sesiones del Concejo.

En la actividad participaron autoridades municipales, familiares del artista y diversas personalidades, reafirmando la importancia de este reconocimiento para la cultura y la identidad de Santiago.

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