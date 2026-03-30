Santiago Portes lanza candidatura para dirigir el PRM en Santiago con visión renovadora

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El profesor Santiago Portes oficializó su candidatura a la presidencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio de Santiago.

Portes, actual presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de los Maestros (COOPNAMA), formalizó su inscripción para participar en las elecciones internas que se celebrarán el próximo mes de junio.

El dirigente aseguró que cuenta con la preparación y experiencia necesarias para impulsar una nueva etapa en la organización política, orientada al fortalecimiento de su militancia.

Durante sus declaraciones, destacó la importancia de adaptar el partido a los nuevos tiempos, promoviendo una visión moderna que incorpore innovación y apertura hacia nuevas prácticas.

En ese sentido, planteó iniciativas como la capacitación de los miembros en áreas como inteligencia artificial, oratoria, locución y formación técnica, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la base partidaria.

Asimismo, señaló que el PRM debe avanzar hacia una dirección más dinámica e inclusiva, basada en el consenso y en la incorporación de nuevas ideas que contribuyan al crecimiento del partido.

Portes enfatizó que su propuesta busca no solo reorganizar la estructura interna, sino también consolidar el liderazgo político de cara a los retos electorales futuros.

Finalmente, reiteró que su candidatura forma parte de un proceso de renovación que procura garantizar la continuidad del PRM en el poder más allá del año 2028, apostando por una dirección que represente los intereses de su militancia.