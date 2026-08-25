Santiago estrena espacio de oración dedicado a la Virgen de la Altagracia

Bartolo García

SANTIAGO.– La Alcaldía de Santiago inauguró y bendijo la “Gruta a Nuestra Señora de la Altagracia”, un nuevo espacio ubicado en los jardines laterales del Palacio Municipal y concebido para promover la oración, la reflexión y la devoción a la considerada madre protectora del pueblo dominicano.

La ceremonia de bendición estuvo encabezada por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, y monseñor Plinio Valentín Reynoso Hidalgo, obispo auxiliar emérito, en presencia de autoridades municipales, representantes de organizaciones y devotos de la Virgen.

Iris Cepín de Rodríguez explicó que la iniciativa procura ofrecer a las familias un lugar de refugio espiritual, especialmente en momentos de dificultad. Señaló que, como institución integral, la Alcaldía consideró importante disponer de un espacio donde las personas puedan encontrar tranquilidad y fortalecer su fe mediante la oración.

Al dejar inaugurada la gruta, el alcalde Ulises Rodríguez resaltó el ambiente de paz y reflexión que ofrece el nuevo espacio, indicando que permanecerá disponible tanto para los empleados del Ayuntamiento como para vecinos y visitantes durante la semana y los fines de semana.

Durante la actividad, representantes de la Comisión Nacional Unidos por La Altagracia entregaron al alcalde y a su esposa el libro “La que eligió su pueblo: Álbum Memorias del Centenario de la Coronación Canónica de la Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia”, como reconocimiento por la construcción e inauguración de la obra.

La actividad reunió a autoridades municipales, funcionarios y numerosos devotos de la Virgen de la Altagracia, entre ellos la vicealcaldesa Mariana Moreno; el secretario general, Arismendi Dajer; una comisión de regidores; la profesora Elsa Brito de Domínguez y Benny Sued, hermana del exalcalde José Enrique Sued, además de otros invitados que acompañaron la ceremonia religiosa.