Santiago da el salto definitivo como destino urbano del Cibao con mirada global

Bartolo García

El cierre del año 2025 encuentra a Santiago de los Caballeros en una etapa clave de consolidación turística, con avances simultáneos en infraestructura, conectividad, servicios especializados y oferta cultural, que la proyectan como un destino integral del Cibao con proyección nacional e internacional.

Así lo afirma Ramón Paulino, presidente de Expoturismo, quien considera que el 2025 representa un antes y un después para la ciudad, al lograr articular progresos concretos en múltiples frentes estratégicos de manera simultánea.

Paulino sostiene que Santiago ha dejado atrás la visión tradicional de ciudad de paso para convertirse en un destino urbano con identidad propia, capaz de atraer visitantes por negocios, eventos, salud, gastronomía y experiencias culturales diferenciadas.

El Monumento

Uno de los avances más significativos del año ha sido el fortalecimiento del sector hotelero, con la incorporación de alrededor de 570 nuevas habitaciones entre proyectos inaugurados, en ejecución y en fase de planificación, lo que evidencia la confianza del capital privado y una demanda en constante crecimiento.

Este dinamismo hotelero responde, según el presidente de Expoturismo, a la diversificación del perfil del visitante, que ya no solo llega por motivos comerciales, sino también por turismo médico, congresos, actividades académicas y propuestas de entretenimiento urbano.

La gastronomía ha sido otro pilar clave del posicionamiento turístico de Santiago durante 2025. Paulino resalta el rol de la Unión Gastronómica de Santiago (UGASA), que ha impulsado la apertura de nuevos restaurantes y elevado los estándares de calidad, consolidando a la ciudad como referente culinario del Cibao.

En materia de conectividad aérea, el crecimiento también ha sido notable, con un aumento de vuelos internacionales desde Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Sudamérica, lo que ha fortalecido la función estratégica del Aeropuerto Internacional del Cibao como puerta de entrada clave al norte del país.

Uno de los hitos más relevantes del año ha sido la creación de la Alianza de Turismo de Salud de Santiago, una iniciativa que integra hospitales, clínicas, universidades, gremios médicos y actores del sector turístico para posicionar la ciudad en este segmento especializado de alto valor agregado.

Esta alianza incluye instituciones como el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), la Clínica Corominas, la Unión Médica del Norte, universidades locales y agencias de viajes, articulando salud, academia y turismo en un modelo innovador y competitivo.

Paulino subraya que el turismo de salud representa una oportunidad estratégica para Santiago, ya que combina infraestructura médica moderna, talento humano reconocido y una creciente capacidad hotelera, generando estancias más largas y mayor impacto económico local.

No obstante, el crecimiento alcanzado plantea desafíos importantes. Entre ellos, el presidente de Expoturismo señala la necesidad de avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva, donde la Alcaldía de Santiago debe asumir un rol activo en movilidad urbana, señalización turística y adecuación de espacios públicos.

Asimismo, considera prioritario retomar proyectos estratégicos presentados desde 2022 al Ministerio de Turismo, entre ellos la creación de un Observatorio Turístico que permita medir la carga del destino, ordenar el crecimiento y sentar bases sólidas para un desarrollo sostenible.

Paulino advierte que la paralización de estos proyectos, tras cambios en los modelos de gestión, ha frenado herramientas claves de planificación que resultan esenciales para una ciudad en expansión turística.

Como balance final, el presidente de Expoturismo afirma que Santiago cierra 2025 con avances innegables y un enorme potencial por delante, siempre que se logre fortalecer la gobernanza turística y la coordinación entre sector público, privado y académico.

De consolidarse esta articulación, Santiago de los Caballeros no solo crecerá como destino turístico, sino que lo hará de manera planificada, sostenible e inclusiva, con beneficios reales y duraderos para toda la ciudad y la región del Cibao.