Santiago activa operativo de Semana Santa con más de 4,500 personas para preservar vidas

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) de Santiago, en coordinación con la Defensa Civil, informó que todo el personal está listo para integrarse al operativo de Semana Santa “Compromiso por la Vida”, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El Saltadero de Jacagua

El despliegue contará con la participación de más de 4,500 personas pertenecientes a distintas instituciones de la Comisión Nacional de Emergencias, incluyendo cuerpos de seguridad, organismos de socorro y entidades gubernamentales.

Las autoridades indicaron que serán habilitados 49 puestos de socorro en puntos estratégicos, además de la supervisión de 13 balnearios autorizados y la cobertura de las principales carreteras y avenidas de la provincia.

El Pulgatorio de Jacagua, balneario en la parte norte de Santiago, del distrito municipal de San Francisco de Jacagua. Bartolo García

Asimismo, se reiteró la prohibición del uso de zonas consideradas de alto riesgo, como presas, canales de riego, desembocaduras de ríos, así como áreas específicas del río Yaque del Norte y lagunas como Matanza y Palo Amarillo.

En el municipio de Santiago estarán permitidos cuatro balnearios: Timbeque, Arroyo Hondo, La Charca y el Salto de Jacagua, los cuales contarán con vigilancia permanente por parte de los organismos de emergencia.

Las autoridades señalaron que se encuentran en la fase final de preparación y exhortaron a la población a actuar con prudencia, respetar las medidas de seguridad y colaborar para garantizar un asueto seguro durante la Semana Santa.