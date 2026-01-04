Santiago acelera su transformación con inversión récord y gestión transparente

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago cerró el año 2025 con resultados sin precedentes, fruto de una gestión marcada por la transparencia, la eficiencia administrativa y una ambiciosa agenda de obras públicas que fortalecen el desarrollo social y económico de la Ciudad Corazón.

Bajo el liderazgo del alcalde Ulises Rodríguez, la administración municipal alcanzó un incremento histórico de ingresos del 98.22% durante el primer trimestre de 2025, al recaudar RD$315,712,432.45, casi el doble de lo registrado en el mismo período del año anterior.

Este crecimiento financiero ha sido atribuido al fortalecimiento de los mecanismos de cobro, la modernización administrativa y una política de manejo responsable de los recursos públicos, lo que ha permitido ampliar la capacidad de inversión en obras y servicios esenciales.

Como parte del Plan de Inversión Municipal 2025, la Alcaldía priorizó proyectos estratégicos definidos junto a las comunidades, muchos de ellos ejecutados mediante el Presupuesto Participativo, reforzando la inclusión ciudadana y la democracia local.

Entre las obras emblemáticas figura el nuevo Hospedaje Yaque, una moderna infraestructura de tres niveles con una inversión aproximada de RD$470 millones, concebida para reubicar y organizar a comerciantes, generando un impacto social y económico significativo.

Otro hito de la gestión ha sido el reinicio de los trabajos de la Estación Central de los Bomberos en El Dorado, una obra largamente esperada que estuvo paralizada por más de 15 años y que hoy avanza con una inversión superior a RD$66.5 millones.

La administración municipal también entregó importantes obras comunitarias, como la Casa Club de Jardines del Oeste, el Parque Infantil del Habitacional Las Charcas y la Capilla San Lorenzo en Los Pérez de Gurabo, además de múltiples techados deportivos y espacios recreativos.

A estas iniciativas se suman más de 20 proyectos adicionales en distintas etapas de ejecución, incluyendo aceras, contenes, parques y casas club, que buscan mejorar la calidad de vida en barrios y sectores históricamente desatendidos.

En el ámbito deportivo, Santiago reafirmó su liderazgo nacional con el respaldo al Torneo de Baloncesto Superior, evento en el que el alcalde fue juramentado por cuarta ocasión como presidente del comité organizador y al que el Ayuntamiento destinó RD$5 millones.

La gestión también impulsó el fortalecimiento cultural y turístico con el relanzamiento del Carnaval de Santiago 2025, proyectándolo con una visión de alcance internacional y atrayendo miles de visitantes al municipio.

En materia ambiental y de ordenamiento urbano, se ejecutaron operativos de saneamiento que incluyeron el retiro de más de 2,000 neumáticos abandonados y la demolición de estructuras ilegales, contribuyendo a la seguridad y al orden territorial.

Estos esfuerzos fueron reconocidos con el Premio Juan Pablo Duarte a la Calidad Municipal, otorgado a Santiago en la categoría Municipio Mediano, validando el compromiso institucional con la excelencia y la innovación en la gestión pública.

El reconocimiento destaca el avance en planificación, transparencia y mejora continua de los servicios municipales, pilares que han definido la actual administración.

El alcalde Ulises Rodríguez reiteró que Santiago de los Caballeros y la región del Cibao continúan siendo el motor económico de la República Dominicana, subrayando que el aumento sostenido de los ingresos permitirá seguir invirtiendo en obras y programas sociales.

Con estos resultados, la Alcaldía de Santiago se consolida como un referente nacional de gestión eficiente, sentando las bases para un crecimiento urbano sostenible y una mejor calidad de vida para todos los santiagueros.