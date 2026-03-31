Samaná se prepara para su gran impulso turístico con apertura de Port Samaná en noviembre

Bartolo García

ARROYO BARRIL, SAMANÁ.– El presidente Luis Abinader y la empresa ITM Group anunciaron que el moderno Port Samaná será inaugurado el próximo 24 de noviembre, consolidándose como una de las principales apuestas para el desarrollo turístico de la región.

El proyecto generará alrededor de 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, para un total superior a 4,000 plazas laborales, impactando de manera significativa la economía de la provincia.

El anuncio fue realizado durante una mesa de trabajo en la que participaron autoridades gubernamentales y representantes del sector turístico y portuario, donde se presentaron los avances de la obra.

La vicepresidenta corporativa de ITM Group, Mariana Perrillat, explicó que el puerto se encuentra en su fase final de construcción y destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar una apertura exitosa.

El proyecto se desarrolla bajo un modelo de alianza público-privada, con la participación de entidades como la Autoridad Portuaria Dominicana, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Obras Públicas.

Como meta a mediano plazo, Port Samaná busca alcanzar un millón de pasajeros para el año 2030, lo que representaría un crecimiento significativo en la llegada de cruceristas al país.

Dentro de las proyecciones, se prevé la llegada del crucero Icon of the Seas en mayo de 2027, considerado el más grande del mundo, lo que marcaría un hito para la industria turística dominicana.

Durante el encuentro también se abordaron temas técnicos clave, como la necesidad de contar con una carta náutica actualizada y el calado adecuado para permitir la entrada segura de grandes embarcaciones.

Asimismo, se destacó la urgencia de mejorar la conectividad vial en la península, especialmente en rutas estratégicas que conectan con los principales atractivos turísticos de la zona.

Ante este reto, el presidente Abinader instruyó la conformación de una comisión interinstitucional para acelerar los trabajos de infraestructura y garantizar condiciones óptimas para la movilidad de visitantes.

El proyecto también contempla inversiones en desarrollo comunitario, incluyendo la creación de un centro de formación en el municipio de Sánchez y el fortalecimiento de atractivos turísticos locales.

Además, se hizo énfasis en la sostenibilidad ambiental, promoviendo prácticas responsables que permitan proteger los recursos naturales y cumplir con estándares internacionales del turismo.

Las autoridades también destacaron la importancia de la gestión de residuos, la limpieza de playas y la organización de ferias de empleo para preparar a la población ante las nuevas oportunidades laborales.

Con una inversión pública que supera los 2,000 millones de pesos en infraestructura turística en la provincia, el Gobierno apuesta a posicionar a Samaná como un destino de clase mundial, impulsando su crecimiento económico y social a largo plazo.