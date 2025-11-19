Salvador Holguín y Nikauly De la Mota formalizan acuerdo para la retransmisión del programa “Arriba y Alante” por las plataformas del Grupo de Medios Hilando Fino

Santo Domingo, República Dominicana. – El CEO del Grupo de Medios Hilando Fino, Salvador Holguín, y la comunicadora Nikauly De la Mota anunciaron un acuerdo para la retransmisión del programa televisivo “Arriba y Alante” a través de los distintos canales y plataformas digitales del Grupo.

El convenio entre el CEO del multimedio Hilando Fino, Salvador Holguín, y De la Mota permitirá difundir el programa en horario diferido, ampliando su alcance tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en la diáspora dominicana.

Holguín indicó que esta integración forma parte de la estrategia de expansión del grupo. “Arriba y Alante es un contenido de interés público, y su incorporación fortalece nuestra oferta informativa y nuestra presencia en distintas audiencias”, expresó.

De la Mota valoró el acuerdo como una oportunidad para fortalecer la proyección del programa hacia un público político, social y noticioso más amplio: “Esta alianza permitirá que el programa llegue a nuevos televidentes, redesvidentes y a más hogares dominicanos, así como a quienes residen en Estados Unidos, Centroamérica y Europa, manteniendo nuestro compromiso con una comunicación de calidad orientada al servicio y la ciudadanía”, afirmó.

Canales de retransmisión

El programa será retransmitido por:

• Hilando Fino TV, Canal 77 (Claro, Altice, Aster y Wind)

• HTV Live, Canal 52

• Daja TV, Canal 48

• Telenews, Canal 40

• ACTV Televisión

• STV In Live

Además, estará disponible en las plataformas digitales del Grupo Hilando Fino: YouTube Live, Instagram Live, Facebook Live y Twitter Live, así como en sus señales por satélite, streaming, aplicaciones móviles y su portal web.

Con este acuerdo, ambas partes fortalecen su colaboración para la difusión de contenidos informativos y de interés general para la población.