Salvador Holguín será padrino de honor de la gran parada dominicana del Bronx

Nueva York, EE. UU. – El empresario de la comunicación, periodista y CEO del Grupo de Medios Hilando Fino, Salvador Holguín, recibirá uno de los más altos reconocimientos otorgados por la comunidad dominicana en los Estados Unidos al ser investido como Padrino de Honor de la 37.ª edición de La Gran Parada Dominicana del Bronx, un acontecimiento que reafirma su trayectoria, liderazgo y valioso aporte a la comunicación, así como su firme compromiso con la promoción de la identidad y los valores de la diáspora dominicana.

La designación de Salvador Holguín constituye un reconocimiento a décadas de trabajo ininterrumpido en favor del periodismo, la libertad de expresión y el fortalecimiento de los vínculos entre la República Dominicana y los millones de dominicanos que residen en el exterior.

Como parte de esta importante celebración, el viernes 24 de julio, a las 7:00 de la noche, se llevará a cabo la tradicional Noche de Gala, donde Salvador Holguín será investido oficialmente y recibirá la banda que lo acredita como Padrino de Honor de esta emblemática festividad.

Posteriormente, el domingo 26 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, encabezará la ceremonia oficial y el tradicional corte de cinta que dará inicio a La Gran Parada Dominicana del Bronx, uno de los eventos culturales y patrióticos más importantes de la diáspora dominicana en los Estados Unidos.

El Grupo de Medios Hilando Fino realizará una amplia cobertura periodística y una transmisión especial para que los dominicanos dentro y fuera del país puedan vivir cada momento de este trascendental acontecimiento, reafirmando una vez más su compromiso de conectar a la diáspora con su tierra y proyectar en escenarios internacionales el orgullo de ser dominicano.

No te pierdas esta histórica cobertura a través de la gran red de canales y emisoras del Grupo de Medios Hilando Fino, en cadena nacional e internacional por Hilando Fino TV, canal 77 de Claro, Altice, Aster, Wind y los demás sistemas de cable de las 32 provincias del país; de manera simultánea por HTV Live canal 52, Daja TV canal 48, TeleNews canal 40, ACTV Televisión, STV In Live, Lía FM y el periódico digital Sin Cortapisa.

Asimismo, la transmisión estará disponible por la poderosa plataforma digital del multimedio a través de X (Twitter) Live, Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live, satélite, aplicación móvil y la web, llevando este acontecimiento a millones de dominicanos alrededor del mundo.

Grupo de Medios Hilando Fino: una vez más haciendo historia, llevando la voz, el orgullo y la grandeza de la República Dominicana a los escenarios internacionales.