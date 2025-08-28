Sabalenka impone jerarquía y avanza firme en el US Open

Nueva York.– La campeona defensora del Abierto de Estados Unidos, Aryna Sabalenka, confirmó este miércoles por qué es la actual número uno del mundo tras vencer a la rusa Polina Kudermetova en dos sets consecutivos.

La bielorrusa mostró solidez y temple en los momentos clave, imponiéndose por 7-6(4) y 6-2 en una hora y 36 minutos de juego en el Billie Jean King National Tennis Center.

El primer set estuvo marcado por la paridad. Ambas jugadoras se rompieron el servicio en los dos primeros juegos y, a partir de ahí, mantuvieron su saque hasta llegar al desempate.

Sabalenka, quien ha hecho del tie-break un terreno favorable en 2024 con un balance de 19 victorias en 20 disputados, volvió a demostrar su fortaleza mental al imponerse 7-4 en la muerte súbita.

En la segunda manga, Kudermetova acusó el desgaste y las molestias físicas en una de sus rodillas, situación que aprovechó la bielorrusa para encadenar cinco juegos consecutivos y encaminarse a la victoria.

El marcador final de 6-2 selló su clasificación a la tercera ronda, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, actual número 30 del mundo.

Fernandez llega a esta instancia tras un verano irregular en el circuito de pista dura: conquistó el título del WTA 500 de Washington, pero luego fue eliminada en primera ronda en los torneos de Canadá y Cincinnati.

Sabalenka, por su parte, tiene la presión añadida de alcanzar al menos los cuartos de final en Nueva York para conservar su liderato en el ranking WTA, acechado de cerca por la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff.

La tenista bielorrusa, de 26 años, se ha convertido en una de las jugadoras más consistentes del circuito, destacando por su potencia desde el fondo y su capacidad de concentración en los momentos de máxima exigencia.

El US Open 2025, último Grand Slam de la temporada, reúne a las mejores raquetas del planeta en busca de la gloria en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial.

La cita, que se extenderá hasta el 7 de septiembre, mantiene a Sabalenka como una de las grandes favoritas al título, no solo por su condición de campeona defensora, sino también por la autoridad con la que ha iniciado el torneo.

Con esta victoria, la número uno del mundo envía un mensaje claro: su reinado en el tenis femenino aún está lejos de terminar y Nueva York podría ser el escenario de una nueva consagración.

Con información de EFE