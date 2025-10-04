Russell sorprende en Marina Bay y arrebata la pole a Verstappen en Singapur

Bartolo García

Singapur. – La clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 de Fórmula 1 ofreció un espectáculo vibrante en el trazado urbano de Marina Bay, donde George Russell logró imponerse a los favoritos y se quedó con la pole position, su segunda de la temporada.

El piloto británico de Mercedes paró el cronómetro en 1:29.158, un registro que le permitió superar por 182 milésimas al campeón del mundo Max Verstappen, que debió conformarse con la segunda plaza.

En la tercera posición finalizó el australiano Oscar Piastri, a 366 milésimas de Russell, confirmando la competitividad de McLaren en este circuito nocturno. Muy cerca quedó el joven talento Andrea Kimi Antonelli, cuarto a tan solo 379 milésimas.

El otro McLaren, conducido por Lando Norris, se clasificó quinto a 428 milésimas del líder, reafirmando la regularidad de la escudería británica en la lucha por los puestos de privilegio.

El seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, aseguró la sexta posición (+0.530s), seguido del monegasco Charles Leclerc, que partirá séptimo con un tiempo a +0.626s de la pole.

El francés Isack Hadjar, una de las revelaciones de la temporada, se colocó octavo a +0.688s, confirmando su adaptación al máximo nivel de la categoría.

Noveno se situó el británico Oliver Bearman (+0.710s), mientras que el español Fernando Alonso cerró el top 10 con una diferencia de +0.797s respecto al tiempo de Russell.

La sesión se desarrolló de manera sorprendentemente limpia, sin incidentes relevantes, algo poco habitual en Marina Bay, donde la exigencia del trazado urbano suele dejar imágenes de choques y banderas rojas.

El resultado refuerza las expectativas de una carrera muy reñida este domingo, con Mercedes, Red Bull y McLaren disputando cada décima de segundo en un campeonato que sigue abierto.

Para Russell, esta pole representa un impulso anímico y la confirmación del buen momento de Mercedes en la segunda mitad de la temporada. “Fue una vuelta perfecta en un circuito muy exigente. El equipo ha hecho un gran trabajo y mañana daremos todo para mantenernos delante”, expresó el británico tras bajar del monoplaza.

Por su parte, Verstappen reconoció que le faltó ritmo en los últimos metros, aunque aseguró que saldrá a pelear por la victoria: “El coche estaba bien, pero George hizo un gran trabajo. El domingo será una carrera larga y difícil, y ahí tendremos nuestras opciones”.

El Gran Premio de Singapur, decimoséptima fecha del campeonato mundial, se perfila como uno de los puntos de inflexión en la lucha por el título, con un podio aún impredecible y la emoción asegurada bajo las luces de Marina Bay.

#eljacaguero #F1 #Russell #Mercedes #GPdeSingapur2025