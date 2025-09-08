Rusia ejecuta su mayor ataque con drones y golpea por primera vez un edificio del Gobierno en Kiev

Kiev, Ucrania.– La guerra en Ucrania alcanzó un nuevo nivel de tensión este domingo tras el mayor ataque con drones y misiles lanzado por Rusia desde el inicio de la invasión, con más de 800 proyectiles disparados en distintas zonas del país y con un hecho inédito: por primera vez fue alcanzado un edificio del Gobierno ucranio en Kiev.

El bombardeo, que se prolongó por más de siete horas, combinó el uso de aviación táctica, drones de combate, misiles y artillería, poniendo a prueba al máximo las defensas antiaéreas ucranianas.

Los restos de uno de los drones interceptados en la capital cayeron sobre las plantas donde se reúne el Gabinete de Ministros, un golpe simbólico y estratégico que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura gubernamental en Kiev.

En la capital, las autoridades confirmaron la muerte de dos civiles, una mujer joven y su hijo de un año, víctimas del impacto en un edificio residencial. El presidente Volodímir Zelenski elevó luego la cifra total a cuatro muertos y 44 heridos en todo el país.

Rusia atacó el distrito gubernamental de Kyiv, ubicado cerca de la emblemática plaza de la Independencia (Maidán). Reuters

“Es un crimen deliberado y una prolongación de la guerra. Moscú ha decidido alargar este conflicto”, denunció Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, tras mantener conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros aliados europeos.

El líder ucraniano instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a endurecer las sanciones contra Rusia y a implementar de inmediato las garantías de seguridad acordadas en la cumbre de París.

El ataque, que destrozó depósitos de armas, estaciones de radar y aeródromos militares, fue presentado por el Ministerio de Defensa ruso como una ofensiva contra la infraestructura militar e industrial de Ucrania.

Según Moscú, también se atacaron fábricas de drones, bases aéreas y centros logísticos en Kiev, así como la empresa industrial Kiev-67 y la base STS-GRUPP, consideradas puntos estratégicos para la defensa ucraniana.

El Kremlin informó además que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar 210 drones ucranianos, tres bombas aéreas guiadas y tres misiles HIMARS de fabricación estadounidense, en lo que describió como una respuesta preventiva.

A nivel diplomático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó enérgicamente la ofensiva y aseguró que Rusia “se burla de la diplomacia y opta por la barbarie”, reiterando el respaldo europeo a Ucrania.

El ataque llega apenas tres semanas después de la reunión en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin, un intento de acercamiento que ahora queda prácticamente sepultado por la magnitud de la ofensiva.

En Kiev, la sensación es de vulnerabilidad e incertidumbre. El hecho de que un edificio gubernamental haya sido alcanzado por primera vez en tres años y medio de guerra representa un duro golpe simbólico para la resistencia ucraniana.

Mientras tanto, la comunidad internacional volvió a expresar su preocupación por la escalada bélica y sus repercusiones en la seguridad europea y mundial, alertando sobre la creciente dificultad de retomar negociaciones de paz.

El ataque masivo de este domingo confirma que el conflicto entra en una fase aún más destructiva, con Rusia intensificando su ofensiva y Ucrania apelando al apoyo internacional para resistir en medio de una guerra que no muestra señales de finalizar pronto.

