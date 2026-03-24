Rubén Maldonado advierte que discurso de Luis Abinader confirma alzas en el costo de la vida y profundiza la incertidumbre económica del pueblo dominicano

Santo Domingo. – El expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, afirmó que el reciente discurso del presidente Luis Abinader envía una señal preocupante al país al anticipar nuevas presiones sobre el costo de la vida, sin presentar medidas claras que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.

Maldonado sostuvo que el mensaje del mandatario deja entrever un escenario económico en el que continuarían incrementándose los precios de bienes y servicios esenciales, afectando directamente a la clase media, los trabajadores, comerciantes, choferes, emprendedores y amas de casa, quienes ya enfrentan serias dificultades para sostener sus economías familiares ante el alza sostenida del costo de los alimentos, la energía eléctrica, el transporte y otros renglones prioritarios.

El dirigente político consideró que el discurso presidencial estuvo marcado por planteamientos generales y promesas ambiguas que no explican de manera concreta cómo el gobierno evitará que continúe el deterioro del poder adquisitivo de los dominicanos, en un contexto donde el ingreso familiar pierde capacidad frente al aumento constante de los precios.

“Lo que ha hecho el presidente es enviar un mensaje que genera preocupación en amplios sectores de la población, porque deja claro que se producirán aumentos en áreas sensibles de la economía, pero no establece mecanismos específicos de protección para quienes resultan más afectados”, expresó Maldonado.

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo afirmó que el país requiere decisiones responsables orientadas a garantizar estabilidad económica, incentivar la producción nacional, proteger el empleo y evitar que continúe el deterioro de las condiciones de vida de miles de familias dominicanas.

Indicó que los pequeños y medianos comerciantes, así como los trabajadores independientes y los sectores productivos, enfrentan un panorama complejo debido al incremento de los costos operativos, lo que impacta directamente la sostenibilidad de sus actividades económicas y limita su capacidad de generar ingresos.

Maldonado manifestó que el gobierno debe explicar con claridad cuál es su estrategia para evitar que continúe el encarecimiento de la vida, ya que las familias dominicanas no pueden seguir absorbiendo el impacto de decisiones que reducen su capacidad de compra y afectan su calidad de vida.

Asimismo, sostuvo que la población necesita respuestas concretas sobre cómo se mitigará el impacto del aumento en los precios de los alimentos, la electricidad, el transporte y otros servicios esenciales, debido a que estos gastos representan una parte significativa del presupuesto familiar.

El ex presidente de la Cámara de Diputados reiteró que la República Dominicana necesita una visión económica clara, coherente y orientada al bienestar colectivo, que promueva oportunidades reales para la población y genere condiciones de estabilidad social.

“El pueblo dominicano necesita políticas públicas que fortalezcan el poder adquisitivo, que permitan recuperar la confianza en la economía y que garanticen condiciones dignas de vida para las familias”, expresó.

Finalmente, Rubén Maldonado señaló que el país demanda medidas que prioricen el bienestar de la gente y permitan enfrentar los desafíos económicos actuales con responsabilidad, transparencia y compromiso social, con el objetivo de garantizar mayor estabilidad, crecimiento sostenible y mejores oportunidades para todos los dominicanos.

El dirigente político reiteró que la población espera acciones concretas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y no mensajes que incrementen la incertidumbre sobre el futuro económico del país.