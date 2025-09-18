Rosa Santos resalta logros de su gestión en Santiago y reafirma compromiso con la transparencia

Bartolo García

SANTIAGO.– La gobernadora provincial, Rosa Santos, presentó este miércoles la memoria de su gestión, destacando que la Gobernación de Santiago ha sido una institución cercana a la gente, brindando soluciones inmediatas a barrios, municipios y distritos en toda la provincia.

El acto se realizó en un ambiente solemne y contó con la participación de autoridades gubernamentales, civiles, militares, policiales y municipales, quienes acudieron para respaldar la rendición de cuentas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del subdirector de prensa del Presidente, Lucildo Gómez, quien aseguró que el gobierno encabezado por Luis Abinader ha sido “una gestión de bienestar y satisfacción para los dominicanos”.

Gómez elogió a la gobernadora por su trabajo constante, señalando que “no ha habido una tragedia en Santiago donde Rosa Santos no haya estado presente, extendiendo la mano amiga del Gobierno”.

En su intervención, Rosa Santos resaltó que la Gobernación ha acompañado a las familias en situaciones difíciles como incendios, inundaciones y emergencias, entregando alimentos, enseres del hogar y apoyo en la reconstrucción de viviendas.

Asimismo, subrayó la importancia de las obras comunitarias ejecutadas, entre ellas clubes, canchas, iglesias, centros de oración y espacios sociales, muchas de ellas realizadas en cooperación con las comunidades.

La funcionaria señaló que pequeñas intervenciones, como la reparación de techos, pisos y viviendas, han transformado la calidad de vida de cientos de familias en condiciones vulnerables.

En el área social, Santos destacó la entrega de mochilas a niños en el inicio del año escolar, programas de ayuda a personas con discapacidad, asistencia médica y respaldo a organizaciones que trabajan con adolescentes y mujeres embarazadas.

También resaltó las jornadas de inclusión social, donde se ofrecieron consultas médicas, entrega de medicamentos, sillas de ruedas, operativos educativos y de mascotas, llegando a miles de personas en distintos puntos de la provincia.

La gobernadora recordó la coordinación interinstitucional en proyectos estratégicos, como el saneamiento del Arroyo Gurabo, la supervisión de carreteras, la construcción y remozamiento de hospitales y centros de atención primaria, el alumbrado público, el teleférico y el monorriel.

En su discurso, Santos aseguró que la Gobernación mantendrá su línea de trabajo basada en la transparencia, la cercanía y el compromiso, garantizando respuestas rápidas y efectivas a las necesidades ciudadanas.

Como mensaje final, exhortó a los funcionarios a ser responsables con los recursos públicos. “Debemos invertirlos con transparencia y honestidad, tal como lo ha establecido el presidente Luis Abinader, en su lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Entre los presentes estuvieron el alcalde Ulises Rodríguez; el director de CORAASAN, Andrés Cueto; el mayor general Rafael Alegría (ERD); el general Freddy Soto Thormann; la exembajadora Sonia Guzmán; el director de INTABACO, Iván Hernández; el procurador Juan Carlos Bircann; además de empresarios, legisladores, regidores y líderes comunitarios.

Con esta rendición de cuentas, la gobernadora Rosa Santos reafirmó su papel como una funcionaria cercana a las comunidades y comprometida con el bienestar de la población de Santiago.

#SantiagoRD #RosaSantos #Gobernación #RendiciónDeCuentas