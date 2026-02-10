Robinson Santos resalta impacto positivo de convención del PRM en Espaillat

El diputado Robinson Santos aseguró que la reciente convención celebrada por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia Espaillat constituye un paso decisivo para fortalecer la democracia interna y la unidad partidaria.

El legislador ofreció sus declaraciones en el municipio de Moca, donde destacó la alta participación de dirigentes, militantes y simpatizantes durante el proceso interno.

Santos señaló que este tipo de encuentros permiten a las bases ejercer su derecho al voto de manera transparente y organizada, reforzando la institucionalidad dentro del partido de gobierno.

Indicó que la convención no solo sirve para elegir estructuras internas, sino también para renovar el compromiso político con las comunidades y con el desarrollo social de la provincia.

El congresista sostuvo que el PRM ha demostrado madurez política al promover procesos democráticos abiertos, donde prevalece la voluntad de la militancia.

Asimismo, subrayó que la provincia de Espaillat desempeña un papel estratégico en el escenario político nacional, por lo que fortalecer su estructura partidaria resulta clave para los próximos desafíos electorales.

Manifestó que estos espacios permiten escuchar las inquietudes de los comunitarios y convertirlas en líneas de acción política concretas.

A su juicio, la convención contribuye a consolidar nuevos liderazgos y a reforzar la cohesión interna del partido en todos los niveles.

El diputado resaltó que la unidad es uno de los pilares fundamentales para continuar impulsando políticas públicas orientadas a la transparencia y al bienestar colectivo.

Santos indicó que la participación activa de las bases demuestra la confianza de la militancia en la dirección política del PRM.

Agregó que este ejercicio democrático fortalece el vínculo entre dirigentes y comunidades, promoviendo una política más cercana a la gente.

El legislador consideró que procesos como este elevan la calidad institucional de los partidos y, en consecuencia, del sistema democrático dominicano.

Reafirmó que el PRM mantiene su compromiso de servir con responsabilidad y apertura a toda la ciudadanía.

Finalmente, Robinson Santos expresó que el éxito de esta convención refleja la fortaleza organizativa del partido en Espaillat y su determinación de seguir construyendo una estructura sólida al servicio del país.