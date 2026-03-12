Robert Liriano presenta “Traicionera”, su nueva apuesta en la bachata romántica

Bartolo García

Santiago, RD.– El cantante dominicano Robert Liriano, conocido popularmente como “El Vip de los Típicos”, lanzó oficialmente su nuevo sencillo titulado Traicionera, disponible en su canal de YouTube y en diversas plataformas digitales.

La nueva propuesta musical se enmarca dentro del género bachata y presenta una historia cargada de sentimiento, enfocada en el dolor que provoca la traición en una relación amorosa.

El tema cuenta con la composición de Henry Ulloa, Deyvi Simé y del reconocido productor musical Robinson Hernández, quien además tuvo a su cargo los arreglos y la producción musical del sencillo.

“Traicionera” combina diferentes matices y fusiones dentro de la bachata moderna, manteniendo la esencia romántica que caracteriza al género y que actualmente conecta con nuevas generaciones de oyentes.

La interpretación de Robert Liriano resalta por su intensidad emocional, transmitiendo el sentimiento de desamor que inspira la historia narrada en la canción.

Según explicó el propio artista, el tema refleja situaciones que muchas personas experimentan en sus relaciones, lo que permitirá que el público se identifique con la letra y el mensaje de la obra.

El sencillo ya inicia su proceso de promoción en emisoras radiales de Santiago de los Caballeros y otras localidades de la región Norte, además de difundirse en redes sociales y plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Robert Liriano continúa fortaleciendo su carrera artística y reafirma su presencia dentro de la música dominicana, apostando por una bachata cargada de sentimiento y autenticidad.

